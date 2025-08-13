中職／李東洺先發0.1局失7分下二軍 自責對隊友很抱歉

中職富邦悍將投手李東洺昨天先發僅投0.1局失7分，今天被球隊下放二軍休息，他直言對隊友很抱歉，晚上回去睡不好也吃不下，以為之前自己已經克服開局課題，「但其實沒有。」

李東洺昨天先發對上統一獅隊，1局上就遭到狙擊，對首名打者林佳緯投出保送後，接連被敲出5支安打、出現1次觸身球，其中被蘇智傑、林祖傑敲全壘打，僅解決1個人次、失掉7分，最後悍將也以4比12不敵獅隊。

李東洺今天受訪時表示，對隊友感到很抱歉，讓隊友幫忙收拾殘局，「昨天沒有睡好、吃不下飯，很悶。」李東洺指出，昨天又再度遇到之前容易碰上的開局狀況，「通常第1個打者壞球先走，就會有把球先投進好球帶的想法，就很容易被狙擊，之前很常發生。」

李東洺提到，這不是自己第一次發生這種狀況，「我以為我克服了，過去幾場第1個打者控制力都有掌握住，但其實並沒有。」李東洺提到，教練鼓勵他早點遇到也不是壞事，「因為今年是第1年先發輪值，不可能每一場那麼順利，怎麼在狀況不好時馬上改變策略，投回自己節奏，是我的課題。」

悍將總教練陳金鋒表示，李東洺的體力看得出來有點下滑，所以今天將他下放二軍，「暫時先讓他下去休息，看身體狀況再討論之後回來是不是回到先發。」李東洺也說：「教練覺得我可能累了，揮臂速度變慢，叫我這幾天先把身體修復好，好好休息一下，調整好狀況後再決定接下來的定位。」

不過李東洺認為，體力下滑對他來說不是藉口，因為今年目前也才投72.1局、沒有破百，「教練給我的休息時間很夠，是我自己沒有把握好，先發投手不管怎樣還是要把5局吃完，而不是昨天投成這個樣子。」