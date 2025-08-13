快訊

中職／陳金鋒坦言割捨富藍戈困難 李東洺直呼不捨

中央社／ 新北13日電
富藍戈(中)昨晚與隊友道別。報系資料照
富藍戈(中)昨晚與隊友道別。報系資料照

中職富邦悍將決定割捨富藍戈，他昨天到新莊球場道別不捨落淚，悍將總教練陳金鋒今天坦言，做這個決定很困難、考慮了很久，投手李東洺也直呼不捨，「他是真心面對我們。」

富藍戈（Enderson Franco）從2022年開始效力富邦悍將、至今已經4個球季，不過由於富藍戈是後援投手，悍將在考量球隊洋將配置的情況下，日前做出將把他註銷的決定，富藍戈昨天到球場與隊友、球迷道別時也不捨落淚。

陳金鋒今天表示，對於要割捨富藍戈這個決定考慮了很久，「他確實對球隊幫助很多，是比較困難的決定，無法取得平衡的情況下，只能找到對目前狀況最好的方式。」

與富藍戈感情相當好的投手李東洺今天也直呼不捨，「昨天賽前比較感傷一點、很可惜，一起打球這麼久，跟他感情很好，看他昨天在哭滿難過的，希望以後還能再見到，雖然會一直保持聯絡，但不能一起打球很可惜。」

李東洺提到，富藍戈是很好的洋將，雖然洋將在其他職業聯盟已經多少有成就，「但他在跟我們在交流時是真心面對我們，是一個很好的人，而且不會因為語言有隔閡，他英文滿好的，能夠聽懂他在講什麼，他也會教我語言、球技，我很喜歡跟他待在一起。」

富藍戈在中職4個球季總計出賽190場、其中189場都是後援，投了218局，拿下14勝13敗、50次中繼成功、35次救援成功，防禦率1.86。

