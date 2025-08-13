中職／林智勝引退系列賽 首日邀蕭敬騰賽後獻唱致敬

中職味全龍隊林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，3天預售票已突破6萬張；球團今天更宣布，金曲歌王蕭敬騰將於5日賽後獻唱，以音樂致敬台灣棒球傳奇。

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，透過為期3天儀式與比賽，向這名中職全壘打王致上最深敬意。

龍隊球團今天表示，林智勝多年來關注並投入台灣原住民棒球運動發展，蕭敬騰同樣來自原鄉，2人跨界相挺，象徵著原民力量在體育與音樂領域的閃耀傳承；林智勝誠摯邀請好友蕭敬騰能夠來他的引退賽獻唱，9月5日2人將於台北大巨蛋同框，見證彼此榮耀時刻。

龍隊球團說明，蕭敬騰將於9月5日帶來專屬編排的經典組曲，與現場數萬名球迷一同唱響屬於林智勝的榮耀樂章。

蕭敬騰團隊表示，「感謝大師兄邀請，能夠在這麼重要時刻，與所有球迷一同見證他的榮耀時刻，是莫大的榮幸，我們將準備最熱血的演出，希望透過音樂把祝福傳遞給大師兄，並讓現場每一位觀眾都能感受到這份祝福與力量。」

此外，味全龍也持續推出台北市民專屬優惠，凡設籍台北市者，透過味全龍售票網預先購買9月5日平日場次門票，並於入場時出示身分證件，即可享半票優惠（內野熱區/內野本後熱區不適用）。