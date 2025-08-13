影／李珠珢擔任101觀景台一日店長 頭戴瓶蓋萌樣粉絲搶拍

Fubon Angels人氣韓籍啦啦隊員「珠珠寶貝」李珠珢今天在台北101觀景台擔任一日店長，雖然台北市受到楊柳颱風影響，不斷有間歇性的風雨，但仍有許多粉絲無懼風雨到場支持，將現場擠地滿滿。李珠珢除了稱讚從觀景台看出去的風景很美外，對於台北101造型的水瓶也感到相當好奇，還直接將瓶蓋上的台北101塔尖戴在頭上，粉絲們看了紛紛搶拍。

李珠珢說，「真的很特別，剛剛我在休息室的時候，從觀景台看出去，景色真的是太美了。」也透露自己有發現101每天晚上的燈關顏色會不一樣，大讚真的很漂亮。