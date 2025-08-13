中職／來台3年李多慧己不畏颱風！迎狂風亂吹站不穩 網：可愛的瘋女人
楊柳颱風今天侵襲台灣，味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧走在路上被風吹到模樣狼狽，但她仍表示自己不害怕颱風。
李多慧今天在社群平台上傳影片並寫道，「在台灣三年的老鳥已經不怕颱風了。真的呀。」從影片中可見，李多慧穿著粉色洋裝走在路上，被風吹到表情管理失去控制，還站不穩，頭髮亂到遮住整張臉。
影片曝光後，網友紛紛表示，「怎麼做到被吹的亂七八糟還那麼美的」、「歡迎來新竹訓練」、「多慧好可愛 颱風天注意安全喔」、「公主被狂風吹成可愛的瘋女人」、「多慧 你真的沒有偶包了」。
李多慧也在留言區貼心提醒，「大家下班路上或回家時一定要小心喔！」
