中職／帶毛小孩看職棒不是夢 樂天桃猿寵物專區22日啟用
家有毛小孩的職棒球迷有福了！桃園推廣寵物友善，與職棒樂天桃猿合作規畫能帶中小型犬入場看比賽的空間，不僅如此，場邊還有讓毛小孩自由跑跳的樂園，預計22日啟用。
桃園市農業局長陳冠義表示，國人飼養犬貓比例越來越高，有些民眾支持棒球，會帶比較小型犬一起進場加油，但寵物容易因燈光、音效等外來因素躁動不安，吠叫或竄動可能影響其他球迷觀賽。樂天桃猿去年球季結束就向市府提議合作，規畫適合帶毛小孩看球的空間，倡導寵物友善。
樂天桃猿釋出三壘方向外野部分看台做為毛小孩專區，飼主可以安心在此與毛小孩共同看球。另外，三壘方向內外野看台之間的空間也將改做寵物樂園，飼主與毛小孩在換場時間可以在這裡跑跳玩耍。
桃園市議員凌濤肯定市府推廣寵物友善概念，希望非比賽時間也能開放空間給民眾使用，球隊也從善如流，專區在球賽期間僅供購票入場球迷使用，非比賽日則會開放部分區域給一般民眾與寵物休憩，但空間僅開放中小型犬隻，其他類型寵物暫不開放。
樂天桃猿寵物專區22日啟用，票價預計近日公布，而球團為了推廣，也規畫相關優惠方案。
農業局表示，桃園致力打造寵物友善城市，除了有全台首創寵物專區的職棒球場，寵物公園28座也是全台最多，預計年底會增加到30座，而南昌動保園區有全台首座公立寵物游泳池，未來將發展此地成為飼主與寵物的樂園，並強化飼主照顧觀念與責任，減少棄養發生。
