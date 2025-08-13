中職／大白天遭男子尾隨 小龍女沛沛驚恐：手腳發抖快哭出來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍啦啦隊成員沛沛。截圖自沛沛IG
味全龍啦啦隊成員沛沛。截圖自沛沛IG

中職味全龍啦啦隊成員沛沛自曝最近在光天化日下，遭陌生男子尾隨，他透過錄影自保才化解危機，沛沛也直呼這段過程讓他手腳發抖，快哭出來。

沛沛擁有甜美臉蛋和一雙長腿，被粉絲稱為「長腿女神」。昨天她在社群平台發文詳細敘述自己被尾隨的過程。當時她工作結束從大樓離開，一名男子路過後一直盯著她看，她走在男生後面，男子一邊走一邊轉頭，還刻意放慢腳步，似乎是想讓她走到前面，她察覺有異後，保持在男子身後。

後來這名男子轉進巷子，沛沛則是往捷運站走，結果3分鐘後轉頭發現這名男子又出現在她後面，而且距離僅1公尺左右，讓她嚇了一大跳，停下腳步讓男子先過。

對方繼續往前走還是繼續轉頭看著沛沛，她決定拿手機錄影自保，男子才轉進地下道入口後消失。沛沛走去捷運站的路上膽戰心驚一直回頭，覺得手腳都微微發抖，快哭了出來。

消息曝光後，網友們紛紛留言表示，「幸好你警覺性高有發現 不然好可怕」、「買10瓶防狼噴霧給你」、「一定嚇壞了，走去警察局躲一下」。

