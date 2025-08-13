快訊

中職／阿布舞曝與馬傑森舊情？經紀公司駁與林襄「感情重疊」謠言

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿打者馬傑森。 聯合報系資料照
樂天桃猿打者馬傑森。 聯合報系資料照

前樂天啦啦隊女孩阿布舞自曝舊情，透露出的細節被外界認為主角是樂天桃猿隊球員馬傑森，且交往時間疑似與「襄馬戀」時期重疊，馬傑森所屬經紀公司對此發表聲明，選手感情生活「重疊」屬不實訊息，盼轉傳謠言者自重。

阿布舞在Podcast節目《三交訪談》中自曝曾與一名球員交往半年，交往第一天正是對方第一次獲得單場MVP，到自己生日當天分開，阿布舞用英文「Michael」稱呼對方，談到男方與其學妹交往時，主持人多次以「很襄」暗示。

前樂天啦啦隊女孩阿布舞 截圖自阿布舞IG
前樂天啦啦隊女孩阿布舞 截圖自阿布舞IG

外界紛紛揣測該球員是曾傳出與林襄交往的馬傑森，不過馬傑森所屬的米馬力運動經紀今天發布聲明，指出近期社群、媒體上關於馬傑森私人感情生活的討論，出現「感情重疊」的情節並不屬實，且對當事人名譽、人格權造成損害，已著手蒐集相關內容，盼轉傳謠言者自重。

米馬力運動經紀聲明全文如下：

各位好，近日社群、媒體上，針對馬傑森選手之私人生活出現相關討論，關於影射選手在過往感情生活中，出現「 感情重疊 」之情節屬不實訊息，對於當事人名譽及人格權已造成嚴重損害，本公司對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。

也謝謝球迷朋友一直以來對傑森的重視與支持，期盼大家再將焦點放回精彩的賽事中。

馬傑森曾與林襄交往。圖／摘自林襄、馬傑森IG 截圖自馬傑森與林襄IG
馬傑森曾與林襄交往。圖／摘自林襄、馬傑森IG 截圖自馬傑森與林襄IG

