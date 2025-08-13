日職／MLB大都會總管現場見證！村上宗隆再見轟霸氣「確信步」

日職養樂多隊「村神」村上宗隆昨天在9局下夯出再見2分砲，幫助球隊以3：1拿下勝利。值得一提的是，大聯盟大都會隊總管史登斯（David Stearns）親自到球場觀戰。

現年25歲的村上宗隆球季開打前就表示，今年球季後將透過入札制度挑戰大聯盟，根據紐約媒體《SNY》報導，大都會總管史登斯昨晚親自到場觀察。

9局下1：1平手，村上宗隆豪邁轟出再見2分砲，他原地目送球飛越中外野全壘打牆後，才將球棒甩到一旁開始繞壘，霸氣十足。賽後村上興奮表示：「真是太好了，站上打席就是想贏，也想自己結束比賽，結果很完美。」

村上宗隆本季因傷長期缺陣，但復出後火力凶猛，出賽15場敲出5轟，打擊率0.281，OPS值0.945。

根據先前報導，洋基隊對村上宗隆有興趣。道奇媒體《Dodgers Nation》也透露，道奇正密切調查村上，為他季後挑戰大聯盟做準備。