圖輯／中職 富藍戈告別悍將 富邦賽後安排歡送儀式

富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出李東洺對上統一獅隊的飛力獅。富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分吞敗，由游霆崴接替投球，統一獅隊先發投手飛力獅主投5.2局失4分獲得勝投。

1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分全壘打，林祖傑擊出3分全壘打，林佳緯擊出2分打點安打，蘇智傑擊出2分打點三壘安打，林安可擊出高飛犧牲打送回三壘跑者；1局下富邦悍將隊戴培峰擊出2分打點二壘安打，范國宸擊出1分打點二壘安打；6局上統一獅隊林祖傑擊出雙殺打送回三壘跑者；6局下富邦悍將隊張育成獲得四壞保送送回三壘跑者；9局上統一獅隊陳聖平擊出1分打點二壘安打。