圖輯／中職 富藍戈告別悍將 富邦賽後安排歡送儀式

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
富藍戈與隊友道別。記者季相儒／攝影
富藍戈與隊友道別。記者季相儒／攝影

富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出李東洺對上統一獅隊的飛力獅。富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分吞敗，由游霆崴接替投球，統一獅隊先發投手飛力獅主投5.2局失4分獲得勝投。

1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分全壘打，林祖傑擊出3分全壘打，林佳緯擊出2分打點安打，蘇智傑擊出2分打點三壘安打，林安可擊出高飛犧牲打送回三壘跑者；1局下富邦悍將隊戴培峰擊出2分打點二壘安打，范國宸擊出1分打點二壘安打；6局上統一獅隊林祖傑擊出雙殺打送回三壘跑者；6局下富邦悍將隊張育成獲得四壞保送送回三壘跑者；9局上統一獅隊陳聖平擊出1分打點二壘安打。

終場統一獅隊以12：4擊敗地主富邦悍將隊。富邦悍將洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，賽後富邦悍將隊安排簡單儀式歡送洋將富藍戈。

終場統一獅隊以12：4擊敗地主富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
終場統一獅隊以12：4擊敗地主富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，賽後富邦悍將隊安排簡單儀式歡送洋將富藍戈。記者季相儒／攝影
富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，賽後富邦悍將隊安排簡單儀式歡送洋將富藍戈。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分吞敗。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分吞敗。記者季相儒／攝影
賽後富邦悍將隊安排簡單儀式歡送洋將富藍戈。記者季相儒／攝影
賽後富邦悍將隊安排簡單儀式歡送洋將富藍戈。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手飛力獅主投5.2局失4分獲得勝投。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手飛力獅主投5.2局失4分獲得勝投。記者季相儒／攝影

統一獅 富邦悍將

