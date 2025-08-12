圖輯／中職 富藍戈告別悍將 富邦賽後安排歡送儀式
富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出李東洺對上統一獅隊的飛力獅。富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分吞敗，由游霆崴接替投球，統一獅隊先發投手飛力獅主投5.2局失4分獲得勝投。
1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分全壘打，林祖傑擊出3分全壘打，林佳緯擊出2分打點安打，蘇智傑擊出2分打點三壘安打，林安可擊出高飛犧牲打送回三壘跑者；1局下富邦悍將隊戴培峰擊出2分打點二壘安打，范國宸擊出1分打點二壘安打；6局上統一獅隊林祖傑擊出雙殺打送回三壘跑者；6局下富邦悍將隊張育成獲得四壞保送送回三壘跑者；9局上統一獅隊陳聖平擊出1分打點二壘安打。
終場統一獅隊以12：4擊敗地主富邦悍將隊。富邦悍將洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，賽後富邦悍將隊安排簡單儀式歡送洋將富藍戈。
🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言