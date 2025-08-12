快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

中職／此役看到「最好的蘇智傑」 林岳平：要延續到球季結束

聯合報／ 實習記者吳妤潔／新北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊今天在新莊棒球場對戰統一獅，兩隊在賽前差距半場勝差，今天獅隊以12：4擊敗悍將互換排名，將悍將踢落墊底；蘇智傑轟出本季第三發全壘打，獲得單場MVP。

一局上，悍將先發李東洺先以四壞保送開局，被擊出5支安打，包括蘇智傑的兩分砲和林祖傑三分砲，悍將雖緊急換上游霆威接手，仍無法阻擋獅隊攻勢，第一局就被獅隊奪下10分。

一局下，悍將先由林岳谷選到四壞保送，再由張育成敲出平飛安後打站上一壘，戴培峰延續攻勢擊出反方向界內安打，送回兩位隊友，范國宸二壘安打再搶下1分。

兩隊接下來僅在第六局各拿下1分。獅隊在九局上靠著陳聖平二壘安打送回田子杰，最後以12：4結束比賽。

今天兩隊投手都有狀況，李東洺僅投0.1局就退場，總計被敲出5安打、1次四壞保送、1次觸身球保送，丟7分自責分；接替游霆威上場的張瑞麟，則在第六局投出兩次觸身球，面臨控球危機。獅隊飛力獅在六局下半就達到用球數新高118球，最終投5.2局被敲出5安打，出現7次保送，失掉4分。

蘇智傑今天首次第一局就完成全壘打和三壘安打，獲得單場MVP。他表示，現在的穩定性跟受傷前仍有落差，希望之後每一場都有穩定的表現。「餅總」林岳平則表示，今天的蘇智傑是「最好的蘇智傑」，但狀況還不穩定，會讓蘇智傑多打，讓今天的火燙手感持續到球賽結束。

中職／蘇智傑首局搞定HR和3B心癢癢 坦言燃起完全打擊念頭

中職／飛力獅失穩無關等太久 林岳平：這個裁判不好投

中職／蘇智傑單局全壘打+三壘打史上第二人 過去僅林益全曾辦到

中職／陳傑憲因傷休兵1天 獅隊將啟用新人投手周彥農

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

富邦悍將隊的8月又遇雪崩式下滑，統一獅隊今天在一局上就讓他們看到地獄，暴打10分大局，終場以12：4贏球，悍將吞下4連敗...

中職／最後的「Let's go Franco」 富藍戈道別悍將：永遠不會忘記

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別，在全場「Let's go Franco...

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包...

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

