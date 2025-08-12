中職／此役看到「最好的蘇智傑」 林岳平：要延續到球季結束

富邦悍將隊今天在新莊棒球場對戰統一獅，兩隊在賽前差距半場勝差，今天獅隊以12：4擊敗悍將互換排名，將悍將踢落墊底；蘇智傑轟出本季第三發全壘打，獲得單場MVP。

一局上，悍將先發李東洺先以四壞保送開局，被擊出5支安打，包括蘇智傑的兩分砲和林祖傑三分砲，悍將雖緊急換上游霆威接手，仍無法阻擋獅隊攻勢，第一局就被獅隊奪下10分。

一局下，悍將先由林岳谷選到四壞保送，再由張育成敲出平飛安後打站上一壘，戴培峰延續攻勢擊出反方向界內安打，送回兩位隊友，范國宸二壘安打再搶下1分。

兩隊接下來僅在第六局各拿下1分。獅隊在九局上靠著陳聖平二壘安打送回田子杰，最後以12：4結束比賽。

今天兩隊投手都有狀況，李東洺僅投0.1局就退場，總計被敲出5安打、1次四壞保送、1次觸身球保送，丟7分自責分；接替游霆威上場的張瑞麟，則在第六局投出兩次觸身球，面臨控球危機。獅隊飛力獅在六局下半就達到用球數新高118球，最終投5.2局被敲出5安打，出現7次保送，失掉4分。

蘇智傑今天首次第一局就完成全壘打和三壘安打，獲得單場MVP。他表示，現在的穩定性跟受傷前仍有落差，希望之後每一場都有穩定的表現。「餅總」林岳平則表示，今天的蘇智傑是「最好的蘇智傑」，但狀況還不穩定，會讓蘇智傑多打，讓今天的火燙手感持續到球賽結束。