中職／最後的「Let's go Franco」 富藍戈道別悍將：永遠不會忘記

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別，在全場「Let's go Franco」喊聲、熟悉的登場曲中，向球迷、隊友們道出感謝與不捨，他說：「永遠不會忘記這個球場發生的事和人，穿著這件衣服，我會永遠記在心中。」

富藍戈從2022年來到中職，一待就是4年，以後援洋投的身分更顯不易，悍將本季在戰力規畫下決定與他分道揚鑣，明天就要搭機離台，今天他最後一次來到新莊棒球場。

富藍戈賽後與選手、教練一一擁抱，抱著女兒說出想向球迷說的話，也還記得女兒出生前，就是在這裡舉辦性別趴，在悍將期間從一位丈夫多了父親的身分，「感謝大家的支持和四年來的愛護，永遠不會忘記這個球場發生的事和人，穿著這件衣服，會永遠記在心中。」