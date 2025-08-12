快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／最後的「Let's go Franco」 富藍戈道別悍將：永遠不會忘記

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別，在全場「Let's go Franco」喊聲、熟悉的登場曲中，向球迷、隊友們道出感謝與不捨，他說：「永遠不會忘記這個球場發生的事和人，穿著這件衣服，我會永遠記在心中。」

富藍戈從2022年來到中職，一待就是4年，以後援洋投的身分更顯不易，悍將本季在戰力規畫下決定與他分道揚鑣，明天就要搭機離台，今天他最後一次來到新莊棒球場。

富藍戈賽後與選手、教練一一擁抱，抱著女兒說出想向球迷說的話，也還記得女兒出生前，就是在這裡舉辦性別趴，在悍將期間從一位丈夫多了父親的身分，「感謝大家的支持和四年來的愛護，永遠不會忘記這個球場發生的事和人，穿著這件衣服，會永遠記在心中。」

富藍戈表示，「感謝上帝給我這個機會穿上富邦球衣，也感謝老闆給我這個機會，我會再回來，雖然不知道會是球員或旅客身分，但我相信我會再回來。」他也向球迷說：「我不喜歡道別，但是沒辦法，還是要和大家說再見。感謝所有支持我的人，對我無限的付出與關愛。」

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影
效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別。記者季相儒／攝影

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

中職 富藍戈 富邦悍將

延伸閱讀

中職／飛力獅失穩無關等太久 林岳平：這個裁判不好投

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

中職／身邊少了富藍戈好空虛 曾峻岳準備各式TAIWAN小物送別

相關新聞

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

富邦悍將隊的8月又遇雪崩式下滑，統一獅隊今天在一局上就讓他們看到地獄，暴打10分大局，終場以12：4贏球，悍將吞下4連敗...

中職／最後的「Let's go Franco」 富藍戈道別悍將：永遠不會忘記

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別，在全場「Let's go Franco...

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包...

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。