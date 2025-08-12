快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

中職／陳晨威盜壘改判古久保抗議 是否阻擋應更精準判斷

中央社／ 台北12日電
樂天桃猿打者陳晨威。報系資料照
樂天桃猿打者陳晨威。報系資料照

中職樂天桃猿隊今天以1比0擊敗台鋼雄鷹隊，但首局陳晨威盜二壘經重播輔助判決改判出局，古久保健二上場抗議，賽後解釋，對於守備員是否阻擋進壘，希望裁判做更精準判斷。

桃猿隊今天在台北大巨蛋迎戰雄鷹隊，1局下陳晨威敲出安打、發動盜壘，一開始判定為盜壘成功，但雄鷹隊提出重播輔助判決後改判出局，桃猿隊總教練古久保健二上場抗議。

賽後古久保健二接受媒體訪問時表示，雄鷹隊二壘手黃秉揚的腳有阻擋到跑壘，讓跑壘者沒辦法直接進到壘包，陳晨威的兩腳都經過了守備員的腳，當然相信守備員不是故意阻擋，所以當下上場詢問裁判，是否有阻擋的狀況。

中職去年季中總教練會議中也有針對守備阻擋的議題討論許久，古久保健二表示，去年就討論過的議題，但今年球季中還是發生了幾次，雖然知道守備方不是刻意的，但還是希望裁判做更精準的判斷，不然很容易讓球員因此受傷。

桃猿隊今天比賽3度發動盜壘都失敗，古久保健二也表示，盜壘不完全是球員的判斷，這也是教練團需要檢討的部分。

