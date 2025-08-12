中職／蘇智傑首局搞定HR和3B心癢癢 坦言燃起完全打擊念頭

統一獅隊今天以12：4擊敗富邦悍將隊，蘇智傑獲選為單場MVP，只用了第一局就敲出全壘打、三壘打，搞定完全打擊最難的兩項，也讓他坦言心癢癢，「有啊！當然有想，畢竟最難的都完成了。」

獅隊今天在首局就打了13人次，灌進10分大局，其中蘇智傑個人就貢獻兩分砲、兩分打點三壘打，灌進4分打點，單局壘打數7。蘇智傑坦言，畢竟最難的都完成了，想說後面會有機會，「但3次都沒有。」

中職史上過去僅一次選手單局出現全壘打、三壘打，發生在2012年5月10日興農牛與兄弟象隊的比賽，林益全單場4安打、6打點，第6局敲出一支兩分砲及一支兩分打點三壘打，而那場比賽正是林益全留下完全打擊的戰役。

總教練林岳平表示，今天剛好是「最好的蘇智傑」，但他還不是那麼穩定，先讓他多打，「看起來打數也不多，希望藉著今天的手感，持續到球季結束。」蘇智傑同樣點出自己的課題就是穩定性，「希望可以再穩定一點，不是有一場沒一場。」

林岳平也主動提到，林祖傑的那一發三分砲，對戰局的影響更為關鍵，「雖然智傑兩分開場，林祖傑那一棒大家可能覺得比較屬於助攻、短程，結果一棒把比分拉開，讓球隊攻擊比較沒有那麼大壓力。」