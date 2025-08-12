快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

中職／蘇智傑首局搞定HR和3B心癢癢 坦言燃起完全打擊念頭

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
蘇智傑單局敲全壘打、三壘打，成為中職史上第二人。記者季相儒／攝影
蘇智傑單局敲全壘打、三壘打，成為中職史上第二人。記者季相儒／攝影

統一獅隊今天以12：4擊敗富邦悍將隊，蘇智傑獲選為單場MVP，只用了第一局就敲出全壘打、三壘打，搞定完全打擊最難的兩項，也讓他坦言心癢癢，「有啊！當然有想，畢竟最難的都完成了。」

獅隊今天在首局就打了13人次，灌進10分大局，其中蘇智傑個人就貢獻兩分砲、兩分打點三壘打，灌進4分打點，單局壘打數7。蘇智傑坦言，畢竟最難的都完成了，想說後面會有機會，「但3次都沒有。」

中職史上過去僅一次選手單局出現全壘打、三壘打，發生在2012年5月10日興農牛與兄弟象隊的比賽，林益全單場4安打、6打點，第6局敲出一支兩分砲及一支兩分打點三壘打，而那場比賽正是林益全留下完全打擊的戰役。

總教練林岳平表示，今天剛好是「最好的蘇智傑」，但他還不是那麼穩定，先讓他多打，「看起來打數也不多，希望藉著今天的手感，持續到球季結束。」蘇智傑同樣點出自己的課題就是穩定性，「希望可以再穩定一點，不是有一場沒一場。」

林岳平也主動提到，林祖傑的那一發三分砲，對戰局的影響更為關鍵，「雖然智傑兩分開場，林祖傑那一棒大家可能覺得比較屬於助攻、短程，結果一棒把比分拉開，讓球隊攻擊比較沒有那麼大壓力。」

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

蘇智傑 林岳平 林益全

延伸閱讀

中職／飛力獅失穩無關等太久 林岳平：這個裁判不好投

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

圖輯／中職 李東洺0.1局丟7分退場 5局結束統一10：3暫時領先富邦

中職／蘇智傑單局全壘打+三壘打史上第二人 過去僅林益全曾辦到

相關新聞

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

富邦悍將隊的8月又遇雪崩式下滑，統一獅隊今天在一局上就讓他們看到地獄，暴打10分大局，終場以12：4贏球，悍將吞下4連敗...

中職／最後的「Let's go Franco」 富藍戈道別悍將：永遠不會忘記

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別，在全場「Let's go Franco...

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包...

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。