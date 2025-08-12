中職／飛力獅失穩無關等太久 林岳平：這個裁判不好投

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊洋投飛力獅。記者季相儒／攝影
統一獅隊洋投飛力獅。記者季相儒／攝影

統一獅隊今天以12：4暴打富邦悍將隊，首局狂灌10分成為史上第一支在第一局打下雙位數得分的客場球隊，洋投飛力獅等了半小時才上場，總教練林岳平不認為是影響他今天表現的原因，直言「主要是裁判。」

獅隊首局的攻勢就打了13人次、灌進10分大局，從6點35分打到7點4分才結束一局上，飛力獅在開賽後等了半小時才站上投手丘，結果也遇到狀況，一局下讓悍將打了剛好一輪，戴培峰二壘打、范國宸二壘打都帶有打點，悍將回敬3分迷你大局。

飛力獅投到第6局在球數偏多情況下控球失穩，留下滿壘退場，最終以118球投5.2局被敲6安打、失4分，有7次保送、5次三振。

被問到飛力獅是否因等待過久節奏受到影響？林岳平表示，「我不認為，主要是裁判，裁判的節奏。」他指出，今天裁判讓兩邊投手都很難投，一把球投進去就是被打，「也可能第一局就得很多分，他的精神力還沒有focus進來。」

媒體進一步指出是否是因主審好球帶，林岳平連忙說：「不能說是主審好球帶，是這個主審不好投，也可能投得裁判沒有喜歡，他也不是控球型，所以投得滿辛苦，對方策略也不是積極出棒，用了很多球。」此役主審為邱景彥。

統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

富邦悍將隊的8月又遇雪崩式下滑，統一獅隊今天在一局上就讓他們看到地獄，暴打10分大局，終場以12：4贏球，悍將吞下4連敗...

中職／最後的「Let's go Franco」 富藍戈道別悍將：永遠不會忘記

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別，在全場「Let's go Franco...

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包...

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

