中職／飛力獅失穩無關等太久 林岳平：這個裁判不好投
統一獅隊今天以12：4暴打富邦悍將隊，首局狂灌10分成為史上第一支在第一局打下雙位數得分的客場球隊，洋投飛力獅等了半小時才上場，總教練林岳平不認為是影響他今天表現的原因，直言「主要是裁判。」
獅隊首局的攻勢就打了13人次、灌進10分大局，從6點35分打到7點4分才結束一局上，飛力獅在開賽後等了半小時才站上投手丘，結果也遇到狀況，一局下讓悍將打了剛好一輪，戴培峰二壘打、范國宸二壘打都帶有打點，悍將回敬3分迷你大局。
飛力獅投到第6局在球數偏多情況下控球失穩，留下滿壘退場，最終以118球投5.2局被敲6安打、失4分，有7次保送、5次三振。
被問到飛力獅是否因等待過久節奏受到影響？林岳平表示，「我不認為，主要是裁判，裁判的節奏。」他指出，今天裁判讓兩邊投手都很難投，一把球投進去就是被打，「也可能第一局就得很多分，他的精神力還沒有focus進來。」
媒體進一步指出是否是因主審好球帶，林岳平連忙說：「不能說是主審好球帶，是這個主審不好投，也可能投得裁判沒有喜歡，他也不是控球型，所以投得滿辛苦，對方策略也不是積極出棒，用了很多球。」此役主審為邱景彥。
