快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／魔神樂連3場優質先發 桃猿3安搶勝打擊仍需調整

中央社／ 台北12日電
魔神樂獲單場MVP。樂天桃猿臉書
魔神樂獲單場MVP。樂天桃猿臉書

中職樂天桃猿隊今天靠洋投魔神樂7局無失分好投壓制，林承飛安打送回全場唯一1分，1比0擊敗台鋼雄鷹；桃猿雖贏球但團隊僅敲3安，總教練古久保健二說，對直球揮擊要更確實。

桃猿隊今天以台北大巨蛋為主場迎戰雄鷹隊，觀眾人數為9674人；桃猿隊洋投魔神樂（MarceloMartinez）先發展現壓制力，開賽連抓8個出局數，直到3局上2人出局後接連被敲2支安打，但穩守沒有失分。

魔神樂總計用98球投7局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，奪下個人本季第9勝，近期連3場出賽都是優質先發，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

今天比賽是投手戰，桃猿隊前3局僅敲出1支安打，4局下林立靠著失誤上壘、犧牲短打推進上二壘，2人出局後林承飛適時安打送回分數，幫助球隊拿下勝利。

桃猿隊總教練古久保健二賽後受訪表示，魔神樂好投很關鍵，從開賽就維持穩定的投球表現，雖然投到7局保送了首名打者，但還是能有效壓制對手攻勢，對球隊幫助很大，捕手張閔勛的配球引導也很好。

桃猿隊團隊僅敲出3支安打贏球，古久保健二表示，對於直球的揮擊還要更確實一點，明天賽前會議會再提醒球員，打擊最基本的就是要面對投手最快的球路。

魔神樂表示，今天是艱難的一場比賽，低比分差比賽，稍有狀況就會翻盤，場上拿出最好的表現，一個出局數、一個出局數守住。

對於近期狀況，魔神樂則說，每場比賽後都需要探討、修正，想辦法變得更好，也很開心可以有好的表現。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

中職／不敢想進步獎 張閔勛只想贏球當「超級捕手」

中職／大巨蛋屠宰場連兩周開張 兄弟獵獅再擒猿連演3連戰清盤秀

中職／林承飛挨球吻不適休1場回歸 桃猿教頭談連兩場3:0打到輸

中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

相關新聞

中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

富邦悍將隊的8月又遇雪崩式下滑，統一獅隊今天在一局上就讓他們看到地獄，暴打10分大局，終場以12：4贏球，悍將吞下4連敗...

中職／最後的「Let's go Franco」 富藍戈道別悍將：永遠不會忘記

效力富邦悍將隊4季的洋投富藍戈，今年賽季提前畫下句點，今天賽後站上賽場與球迷道別，在全場「Let's go Franco...

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包...

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。