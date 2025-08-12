中職／魔神樂連3場優質先發 桃猿3安搶勝打擊仍需調整

中職樂天桃猿隊今天靠洋投魔神樂7局無失分好投壓制，林承飛安打送回全場唯一1分，1比0擊敗台鋼雄鷹；桃猿雖贏球但團隊僅敲3安，總教練古久保健二說，對直球揮擊要更確實。

桃猿隊今天以台北大巨蛋為主場迎戰雄鷹隊，觀眾人數為9674人；桃猿隊洋投魔神樂（MarceloMartinez）先發展現壓制力，開賽連抓8個出局數，直到3局上2人出局後接連被敲2支安打，但穩守沒有失分。

魔神樂總計用98球投7局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，奪下個人本季第9勝，近期連3場出賽都是優質先發，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

今天比賽是投手戰，桃猿隊前3局僅敲出1支安打，4局下林立靠著失誤上壘、犧牲短打推進上二壘，2人出局後林承飛適時安打送回分數，幫助球隊拿下勝利。

桃猿隊總教練古久保健二賽後受訪表示，魔神樂好投很關鍵，從開賽就維持穩定的投球表現，雖然投到7局保送了首名打者，但還是能有效壓制對手攻勢，對球隊幫助很大，捕手張閔勛的配球引導也很好。

桃猿隊團隊僅敲出3支安打贏球，古久保健二表示，對於直球的揮擊還要更確實一點，明天賽前會議會再提醒球員，打擊最基本的就是要面對投手最快的球路。

魔神樂表示，今天是艱難的一場比賽，低比分差比賽，稍有狀況就會翻盤，場上拿出最好的表現，一個出局數、一個出局數守住。

對於近期狀況，魔神樂則說，每場比賽後都需要探討、修正，想辦法變得更好，也很開心可以有好的表現。