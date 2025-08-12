中職／8月怎會有雪崩？悍將遭獅隊暴打12分 又被踢回墊底

富邦悍將隊的8月又遇雪崩式下滑，統一獅隊今天在一局上就讓他們看到地獄，暴打10分大局，終場以12：4贏球，悍將吞下4連敗，戰績再度掉到下半季爐主。

悍將由李東洺先發，成為慘烈的一戰，面對8人次只抓到1個出局數，被蘇智傑敲兩分砲、林祖傑炸三分砲，最終留下0.1局狂失7分都是責失分；游霆崴接手也未能及時止血，獅隊首局暴打13人次、灌進10分大局，悍將打者還沒站上打擊區，已經面臨0：10落後。

中職史上首局攻下10分以上，過去共出現6次，但清一色都是主隊，獅隊成為史上第一支在首局得分就達到雙位數的客場球隊。

等了半小時終於站上投手丘的獅隊洋投飛力獅，表現也不安穩，1局下讓悍將打線打了一輪，戴培峰二壘打、范國宸二壘打都帶有打點，悍將攻下3分帶給獅隊一點點壓力，但真的只有一點點。

飛力獅投到第6局在球數偏多情況下控球失穩，留下滿壘退場，最終以118球投5.2局被敲6安打、失4分，有7次保送、5次三振。