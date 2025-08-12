快訊

圖輯／中職 李東洺0.1局丟7分退場 5局結束統一10：3暫時領先富邦

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分退場。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分退場。記者季相儒／攝影

富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出李東洺對上統一獅隊的飛力獅。

富邦悍將隊先發投手李東洺主投0.1局失7分退場，由游霆崴接替投球，統一獅隊先發投手飛力獅目前投完5局失3分。1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分全壘打，林祖傑擊出3分全壘打，林佳緯擊出2分打點安打，蘇智傑擊出2分打點三壘安打，林安可擊出高飛犧牲打送回三壘跑者；1局下富邦悍將隊戴培峰擊出2分打點二壘安打，范國宸擊出1分打點二壘安打。5局結束統一獅隊以10：3暫時領先富邦悍將隊。

1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分全壘打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分全壘打。記者季相儒／攝影
1局下富邦悍將隊范國宸擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局下富邦悍將隊范國宸擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分打點三壘安打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊蘇智傑擊出2分打點三壘安打。記者季相儒／攝影
1局下富邦悍將隊戴培峰擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局下富邦悍將隊戴培峰擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊林祖傑擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊林祖傑擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊林祖傑擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊林祖傑擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手飛力獅。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手飛力獅。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊林佳緯擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影
1局上統一獅隊林佳緯擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影

圖輯／中職 李東洺0.1局丟7分退場 5局結束統一10：3暫時領先富邦

富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出李東洺對上統一獅隊的飛力獅。

