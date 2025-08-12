快訊

中職／雄鷹狀元韋宏亮獲評價「有趣」新練變速球牛棚試投

中央社／ 台北12日電
中華職棒台鋼雄鷹隊選秀狀元投手韋宏亮（圖）隨隊一軍，被投手教練橫田久則評價為「有趣」，韋宏亮12日受訪時透露，近期有多練變速球，希望讓球種更豐富。中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊選秀狀元投手韋宏亮（圖）隨隊一軍，被投手教練橫田久則評價為「有趣」，韋宏亮12日受訪時透露，近期有多練變速球，希望讓球種更豐富。中央社

中職台鋼雄鷹隊選秀狀元投手韋宏亮隨隊一軍，投手教練橫田久則評價「有趣」；韋宏亮透露，知道想在職棒生存不容易，近期多練變速球盼豐富球種，也在今天牛棚投出來。

雄鷹隊今年季中選秀用狀元簽選進投手韋宏亮、已經完成簽約，7月底就開始隨隊一軍，簽約金新台幣570萬元、激勵獎金140萬元。

韋宏亮今天賽前接受中央社記者訪問時表示，這段期間隨著一軍，一開始有些陌生，但球隊氣氛很好、已經慢慢習慣，跟雄鷹隊陣中野手黃劼希比較熟，投手群則多跟謝葆錡一起傳接球，有時候會彼此問一下投球的感覺好不好。

頂著選秀狀元的光環，也被期待成為即戰力，韋宏亮表示「壓力和動力都有」，先把體能狀態往上拉，多做一些下半身的訓練輔助投球機制，也知道想在職棒生存不容易，每名打者都很強。

韋宏亮透露，其實一直都想多練變速球，希望豐富變化球種，摸索了一陣子，上網找了很多影片學習、嘗試，今天牛棚練投再試著投、終於投出新練的變速球，也希望快點讓新球路變得更穩定、可以當作武器。

雄鷹隊投手統籌教練橫田久則賽前受訪時形容韋宏亮「很有趣」，直球有威力，變化球也很犀利，就看實戰發揮，會找好的時間點讓韋宏亮出賽，目前球隊雖然先發、後援都需要新戰力，但以韋宏亮的類型觀察，比較適合後援角色。

