中職／雄鷹新洋投那瑪夏等工作證 二軍櫻井周斗也有機會
中職台鋼雄鷹隊新洋投那瑪夏已抵台，但工作證還沒拿到，投手教練橫田久則表示，影片看起來是以滑球為主的投手，若時間真來不及，二軍預備日籍投手櫻井周斗也有機會。
雄鷹隊月初宣布簽下具有美職大聯盟資歷的洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），也已經於9日抵台報到；雄鷹隊投手統籌教練橫田久則今天賽前受訪表示，那瑪夏的狀況，當然以能早一日在一軍出賽為目標。
橫田久則透露，目前那瑪夏還沒有拿到工作證，所以也沒辦法在二軍出賽，明天會輕鬆丟一下球；被問起那瑪夏投球特色，橫田久則表示，只有看過影片，是以滑球為主的投手，但還沒有實際上場比賽，都說不準。
雄鷹隊目前二軍還有兩名日籍投手小野寺賢人、櫻井周斗，橫田久則表示，因為不確定那瑪夏的工作證何時會拿到，如果時間來不及，兩名日籍投手也有機會，目前以兩人二軍成績來看，櫻井周斗機會更大一點。
櫻井周斗目前為止，本季二軍出賽12場（10場先發），戰績5勝，總計投60.1局失掉19分（17分責失分），防禦率2.54。
