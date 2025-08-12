中職／黃子鵬帶5歲兒子大巨蛋開球 是否打棒球自然發展

中職樂天桃猿投手黃子鵬今天帶兒子「花米」開球，黃子鵬表示，兒子已經看得懂比賽，前一場挨轟時兒子還「啊！」了一聲，未來是否要打球，會讓兒子自然發展。

桃猿隊今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，為「黃子鵬球員日」，賽前安排黃子鵬5歲的兒子「花米」開球，由女兒「米霏」上場送球給「花米」、黃子鵬擔任捕手，「花米」開出不落地好球。

黃子鵬表示，平常會跟兒子玩球，有讓兒子去參加小朋友的棒球營，也分享兒子好像比較喜歡打擊，因為打出去可以跑步，他開玩笑說：「但我比較希望他投球，因為打出去我要去撿球。」黃子鵬也分享，兒子目前投球是正常的姿勢，偶爾看到自己用側投的方式投、也會學一下樣子。

黃子鵬表示，兒子現在已經看得懂球賽，10日他先發被陳子豪敲全壘打時，兒子還「啊！」了一聲，知道事情不妙。

被問及若兒子想要打球是否會支持，黃子鵬說不會阻止，因為小時候自己想做什麼事情，爸爸媽媽也沒有阻止，他會用同樣的方式教兒子。他說，如果兒子真的去打球，很期待回到家之後的分享，「也讓我體驗用不同的身分看待打棒球這件事。」

黃子鵬10日先發投6局挨1轟，失掉3分（2分責失分）也是優質先發、承擔敗投；桃猿隊總教練古久保健二表示，黃子鵬10日的先發比前幾次都好，被敲全壘打是控球上的失誤，但整體而言沒有不穩定，內容看起來蠻好的、希望下次先發繼續努力。