快訊

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

一針針扎肚皮…「學姊」黃瀞瑩懷孕了 PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

傷亡不明！烏克蘭訓練營遭俄羅斯轟炸 紐時曝新兵也有台灣人

中職／黃子鵬帶5歲兒子大巨蛋開球 是否打棒球自然發展

中央社／ 台北12日電
黃子鵬帶著兒子開球。樂天桃猿提供
黃子鵬帶著兒子開球。樂天桃猿提供

中職樂天桃猿投手黃子鵬今天帶兒子「花米」開球，黃子鵬表示，兒子已經看得懂比賽，前一場挨轟時兒子還「啊！」了一聲，未來是否要打球，會讓兒子自然發展。

桃猿隊今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，為「黃子鵬球員日」，賽前安排黃子鵬5歲的兒子「花米」開球，由女兒「米霏」上場送球給「花米」、黃子鵬擔任捕手，「花米」開出不落地好球。

黃子鵬表示，平常會跟兒子玩球，有讓兒子去參加小朋友的棒球營，也分享兒子好像比較喜歡打擊，因為打出去可以跑步，他開玩笑說：「但我比較希望他投球，因為打出去我要去撿球。」黃子鵬也分享，兒子目前投球是正常的姿勢，偶爾看到自己用側投的方式投、也會學一下樣子。

黃子鵬表示，兒子現在已經看得懂球賽，10日他先發被陳子豪敲全壘打時，兒子還「啊！」了一聲，知道事情不妙。

被問及若兒子想要打球是否會支持，黃子鵬說不會阻止，因為小時候自己想做什麼事情，爸爸媽媽也沒有阻止，他會用同樣的方式教兒子。他說，如果兒子真的去打球，很期待回到家之後的分享，「也讓我體驗用不同的身分看待打棒球這件事。」

黃子鵬10日先發投6局挨1轟，失掉3分（2分責失分）也是優質先發、承擔敗投；桃猿隊總教練古久保健二表示，黃子鵬10日的先發比前幾次都好，被敲全壘打是控球上的失誤，但整體而言沒有不穩定，內容看起來蠻好的、希望下次先發繼續努力。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

黃子鵬 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／首度與陳子豪同場轟 朱育賢：他的甦醒對我們有幫助

中職／大巨蛋屠宰場連兩周開張 兄弟獵獅再擒猿連演3連戰清盤秀

中職／黃子鵬連爆兩場續留輪值 桃猿教頭：已非調整、是要修正

中職／桃猿延長賽投手消耗多 林子崴上一軍暫定長中繼

相關新聞

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包...

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊

軟銀、火腿隊的洋聯首位攻防戰昨天剛落幕，由軟銀3連戰橫掃，兩隊的較勁不只在球場上，還有台灣市場。日本媒體「東京體育（東ス...

中職／雄鷹新洋投那瑪夏等工作證 二軍櫻井周斗也有機會

中職台鋼雄鷹隊新洋投那瑪夏已抵台，但工作證還沒拿到，投手教練橫田久則表示，影片看起來是以滑球為主的投手，若時間真來不及，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。