中職／蘇智傑單局全壘打+三壘打史上第二人 過去僅林益全曾辦到

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
蘇智傑(右)。記者季相儒／攝影
蘇智傑(右)。記者季相儒／攝影

統一獅隊今天面對富邦悍將隊，一局上就灌進10分大局，蘇智傑單局一支全壘打、一支三壘打，成為中職史上第二人，前一人為2012年5月10日林益全，當時發生在第6局。

獅隊今天在首局就打了13人次，灌進10分大局，其中蘇智傑個人就貢獻兩分砲、兩分打點三壘打，灌進4分打點，單局壘打數7。

中職史上過去僅一次選手單局出現全壘打、三壘打，發生在2012年5月10日興農牛與兄弟象隊的比賽，林益全單場4安打、6打點，第6局敲出一支兩分砲及一支兩分打點三壘打。

蘇智傑(中)。記者季相儒／攝影
蘇智傑(中)。記者季相儒／攝影

