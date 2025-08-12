聽新聞
0:00 / 0:00
中職／蘇智傑單局全壘打+三壘打史上第二人 過去僅林益全曾辦到
統一獅隊今天面對富邦悍將隊，一局上就灌進10分大局，蘇智傑單局一支全壘打、一支三壘打，成為中職史上第二人，前一人為2012年5月10日林益全，當時發生在第6局。
獅隊今天在首局就打了13人次，灌進10分大局，其中蘇智傑個人就貢獻兩分砲、兩分打點三壘打，灌進4分打點，單局壘打數7。
中職史上過去僅一次選手單局出現全壘打、三壘打，發生在2012年5月10日興農牛與兄弟象隊的比賽，林益全單場4安打、6打點，第6局敲出一支兩分砲及一支兩分打點三壘打。
🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言