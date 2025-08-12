快訊

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
李東洺首局被打爆下場。 記者季相儒／攝影
李東洺首局被打爆下場。 記者季相儒／攝影

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包括2發全壘打，中職史上先發只投0.1局被敲5安打以上、2轟以上，他成為史上第3人。

李東洺一開賽面對林佳緯就投出保送，蘇智傑補上兩分砲，對林安可抓下第一個出局數後，陳鏞基、潘傑楷接連安打，林祖傑再賞一發三分砲。

李東洺持續動盪，對陳聖平投出觸身球，再被陳重羽敲安，悍將決定換投，游霆崴接手第一打席又是四壞保送，滿壘局面再被林家緯敲安帶有2分打點。

李東洺先發面對8人次只取得1個出局數，被敲5安打、失7分都是責失分。

翻開中職歷史，過去僅兩人先發0.1局被敲5安打以上、2轟以上，分別是1993年3月26日味全龍隊林光宏、1996年7月21日時報鷹隊尼洛，李東洺成為史上第三人。

獅隊最終首局打了13人次，灌進10分大局，悍將打者還沒站上打擊區，已經被對手「開魯閣」。

李東洺首局被打爆下場。 記者季相儒／攝影
李東洺首局被打爆下場。 記者季相儒／攝影

李東洺首局被打爆下場。 記者季相儒／攝影
李東洺首局被打爆下場。 記者季相儒／攝影

