中職／FA mini初應援來了！有學霸女孩、也有人第一志願就是富邦

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
Fubon Angels練習生「Fubon Angels mini」，今天在新莊棒球場初登板。記者季相儒／攝影
Fubon Angels練習生「Fubon Angels mini」，今天在新莊棒球場初登板，站上右外野應援，讓球迷走進「新莊城堡」各角落都能拋開煩惱。

悍將從今天起在新莊棒球場試辦右外野應援，下半季平日賽事的1、2、7、8、9 局在右外野看台將有Fubon Angels 成員和Fubon Angels mini共同應援。今年Fubon Angels mini徵選共有10位成員入選，分別為小芊、貝兒、Laynee、呱呱、艾曼達、陳愉、妮塔、許芸、珈嘉和茉綝，今天賽前也先接受媒體聯訪，暢談初應援的心情。

許芸今年剛從交大畢業，9月將入學台大資管所，是罕見的學霸女孩，但她害羞笑說：「只是剛好身邊的環境都是比較認真向上的，就有被他們影響到。」她從國小開始學跳舞，喜歡舞台、喜歡表演，因此對啦啦隊燃起興趣，先前曾來過新莊棒球場觀眾席上體驗過現場氣氛，「大家都很熱情，我來的那幾場剛好都贏球，看大家一起大合唱很感動。」

珈嘉2023年就讀莊敬高職時，因悍將與新北市政府教育局的合作，就曾以「技職Angels」之姿站上新莊棒球場，當時已接受過奶昔、維心、卡卡等學姊的指導，她說：「那是第一次接觸啦啦隊，高中也是學跳舞，但沒有站上場體驗啦啦隊的感覺，從那次之後就覺得氣氛真的很棒，希望有機會可以來。」

她也說，自己從此把Fubon Angels當成第一志願，「中間有看到其他啦啦隊的機會，有寫過履歷，但沒投出去，想說再等等看，因為第一次體驗就是在這裡，很希望可以的話可以來徵富邦，今年終於等到了，真的很開心。」

