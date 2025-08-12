中職／黃勃睿初登板被震撼教育 帶破釜沉舟決心回一軍

中職台鋼雄鷹投手黃勃睿生涯初登板被「震撼教育」，相隔兩個月再升一軍，心態轉變、帶「破釜沉舟」的決心，雖然不能控制成績，但會把能力所及的事情做好。

黃勃睿今年6月15日完成一軍初登板，對味全龍隊後援投1局，被吉力吉撈．鞏冠敲出全壘打，失掉2分責失分、無關勝敗，6月20日下二軍，今天又回到一軍。

黃勃睿賽前受訪表示，生涯一軍初登板時有點緊張，身體有點放不開，被吉力吉撈．鞏冠打出全壘打，「一打出去就知道，那球是失投，被打得蠻遠的，也是震撼教育。」

被問起下二軍有沒有特別調整的部分，黃勃睿表示，投球方面動作上沒有太大的問題，但教練有提醒，如果有機會再上一軍，心理層面要有很大的轉變。

黃勃睿6月20日下二軍後，二軍連續8場出賽都沒有失分；他表示回到二軍，就是把該做的事情做好，沒有特別去注意有沒有失分。

黃勃睿透露，這次接到升一軍的電話時，正在幫2歲的小孩洗澡，開心的對著小孩說：「爸爸上一軍了」，小孩雖然還聽不懂意思，但也跟著他一起手舞足蹈、共享喜悅。

黃勃睿4度挑戰選秀落選，2022年與雄鷹隊簽下自主培訓球員合約，2023年轉正式球員，但2024年遇到傷勢開刀，今年終於踏上一軍舞台。

黃勃睿表示，一路走來也有遇到低潮的時候，曾浮現要不要繼續打球的念頭，開刀復健期進度停滯不前時，感謝家人、老婆、小孩，讓他有往前走的動力，也感謝自己有撐過低潮。