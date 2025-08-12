快訊

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

一針針扎肚皮…「學姊」黃瀞瑩懷孕了 PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

傷亡不明！烏克蘭訓練營遭俄羅斯轟炸 紐時曝新兵也有台灣人

中職／黃勃睿初登板被震撼教育 帶破釜沉舟決心回一軍

中央社／ 台北12日電
中職台鋼雄鷹投手黃勃睿。台鋼雄鷹提供
中職台鋼雄鷹投手黃勃睿。台鋼雄鷹提供

中職台鋼雄鷹投手黃勃睿生涯初登板被「震撼教育」，相隔兩個月再升一軍，心態轉變、帶「破釜沉舟」的決心，雖然不能控制成績，但會把能力所及的事情做好。

黃勃睿今年6月15日完成一軍初登板，對味全龍隊後援投1局，被吉力吉撈鞏冠敲出全壘打，失掉2分責失分、無關勝敗，6月20日下二軍，今天又回到一軍。

黃勃睿賽前受訪表示，生涯一軍初登板時有點緊張，身體有點放不開，被吉力吉撈．鞏冠打出全壘打，「一打出去就知道，那球是失投，被打得蠻遠的，也是震撼教育。」

被問起下二軍有沒有特別調整的部分，黃勃睿表示，投球方面動作上沒有太大的問題，但教練有提醒，如果有機會再上一軍，心理層面要有很大的轉變。

黃勃睿6月20日下二軍後，二軍連續8場出賽都沒有失分；他表示回到二軍，就是把該做的事情做好，沒有特別去注意有沒有失分。

黃勃睿透露，這次接到升一軍的電話時，正在幫2歲的小孩洗澡，開心的對著小孩說：「爸爸上一軍了」，小孩雖然還聽不懂意思，但也跟著他一起手舞足蹈、共享喜悅。

黃勃睿4度挑戰選秀落選，2022年與雄鷹隊簽下自主培訓球員合約，2023年轉正式球員，但2024年遇到傷勢開刀，今年終於踏上一軍舞台。

黃勃睿表示，一路走來也有遇到低潮的時候，曾浮現要不要繼續打球的念頭，開刀復健期進度停滯不前時，感謝家人、老婆、小孩，讓他有往前走的動力，也感謝自己有撐過低潮。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

鞏冠 吉力吉撈

延伸閱讀

中職／鈴木駿輔升一軍取代富藍戈 自信喊「和去年完全不一樣」

中職／兄弟「排球少年」聯名主題日 23、24日台北大巨蛋登板

日職／孫易磊被翻譯告知有重要的事 透露首次登板先發心情

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

相關新聞

中職／李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第三人 首局悍將就慘失10分

富邦悍將隊上周遭到中信兄弟隊3戰橫掃，今天回到新莊棒球場作戰，先發投手李東洺一開賽就挖了大坑，僅投0.1局被敲5安打，包...

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊

軟銀、火腿隊的洋聯首位攻防戰昨天剛落幕，由軟銀3連戰橫掃，兩隊的較勁不只在球場上，還有台灣市場。日本媒體「東京體育（東ス...

中職／雄鷹新洋投那瑪夏等工作證 二軍櫻井周斗也有機會

中職台鋼雄鷹隊新洋投那瑪夏已抵台，但工作證還沒拿到，投手教練橫田久則表示，影片看起來是以滑球為主的投手，若時間真來不及，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。