中職／身邊少了富藍戈好空虛 曾峻岳準備各式TAIWAN小物送別

富邦悍將隊分手效力4季的洋投富藍戈，曾峻岳扛起悍將牛棚的時間，與他幾乎完全重疊，談起富藍戈也相當不捨，直言最近熱身身邊沒看到富藍戈，「感覺怪怪的、很空虛。」

曾峻岳2021年職棒初登板即一軍，自此站穩腳步，富藍戈則是2022年季中來到球隊，兩位本土、外籍火球男一起撐起悍將後防，有時曾峻岳8局、富藍戈9局，有時富藍戈8局、曾峻岳9局，總是在差不多時間開始熱身，已經習慣彼此在身邊。

曾峻岳透露，早在富藍戈下二軍時，就有聽他講，「他說他可能要離開了，他自己感覺得到。」到昨天新聞正式發布，由於正好是休假日，曾峻岳和太太一起到百貨公司，買了一些與台灣有關的小物，像是帽子、冰箱磁鐵等，讓他帶回去作為紀念，也約定好要交換球衣。

富藍戈以後援洋投的身分在台灣一待就是4季，連曾峻岳都說：「應該誰都想不到，可以以後援角色待這麼久。」回想過去4季的情誼，曾峻岳說，兩人一直都是互相cover的關係，有人狀況不好，就是另一人幫忙補上，互相鼓勵、也互相幫忙，一起撐起最後一道防線，「從22年到現在，基本上每年都跟著他，我們都搭在一起，做操也和他一起。」曾峻岳越說越寂寞，「現在沒有他怪怪的，很空虛。」

被問到如果明年富藍戈成為對手，曾峻岳笑說：「不管在哪，變對手也沒關係，至少回來了，還可以遇到。」

少了富藍戈後，悍將要倚賴曾峻岳、張奕組成勝利組牛棚，而曾峻岳才剛傷癒回歸，上周5戰就投了4場，掀起球迷熱議。曾峻岳透露，比起剛回來時，越來越進入比賽感覺，上周也有提前收到教練通知，「教練有跟我講現在球隊需求，比數又咬得比較近，所以還是會派我。」