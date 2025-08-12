中職／林政華守備手腕受傷待觀察 余德龍生涯首度先發3棒

中職樂天桃猿隊外野手林政華近期狀況佳，但10日出賽守備撲接手腕「折」到，總教練古久保健二表示，傷勢沒嚴重到需下二軍；桃猿今天比賽打序調整，余德龍生涯首度先發扛3棒。

桃猿隊外野手林政華本季打出不錯成績，過去多打先發9棒，10日先發出賽棒次往前挪、改打2棒，但留下1個打席紀錄，4局上攻守交換時退場。

總教練古久保健二今天賽前接受媒體聯訪表示，林政華10日出賽中外野守備撲接飛球、手腕「折」到受傷，今天比賽沒辦法上場。

被問起林政華傷勢需要休息幾天，古久保健二表示，目前沒辦法確定，要看本人評估身體狀況，但傷勢不至於需要下二軍，如果恢復狀況好的話，有機會週末就回到先發陣容。

另外一名野手林子偉先前有側腹不舒服的狀況，今天比賽仍沒排在先發打序中；古久保健二表示，林子偉身體狀態還沒有到百分百，感覺還需要再讓他調整一下。

桃猿隊今天打線有調整，讓余德龍中職生涯首度扛先發第3棒，古久保健二解釋：「余德龍這幾場出賽狀況很好。」