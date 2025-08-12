快訊

中央社／ 台北12日電
樂天桃猿打者林政華。報系資料照
樂天桃猿打者林政華。報系資料照

中職樂天桃猿隊外野手林政華近期狀況佳，但10日出賽守備撲接手腕「折」到，總教練古久保健二表示，傷勢沒嚴重到需下二軍；桃猿今天比賽打序調整，余德龍生涯首度先發扛3棒。

桃猿隊外野手林政華本季打出不錯成績，過去多打先發9棒，10日先發出賽棒次往前挪、改打2棒，但留下1個打席紀錄，4局上攻守交換時退場。

總教練古久保健二今天賽前接受媒體聯訪表示，林政華10日出賽中外野守備撲接飛球、手腕「折」到受傷，今天比賽沒辦法上場。

被問起林政華傷勢需要休息幾天，古久保健二表示，目前沒辦法確定，要看本人評估身體狀況，但傷勢不至於需要下二軍，如果恢復狀況好的話，有機會週末就回到先發陣容。

另外一名野手林子偉先前有側腹不舒服的狀況，今天比賽仍沒排在先發打序中；古久保健二表示，林子偉身體狀態還沒有到百分百，感覺還需要再讓他調整一下。

桃猿隊今天打線有調整，讓余德龍中職生涯首度扛先發第3棒，古久保健二解釋：「余德龍這幾場出賽狀況很好。」

中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受...

中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊

軟銀、火腿隊的洋聯首位攻防戰昨天剛落幕，由軟銀3連戰橫掃，兩隊的較勁不只在球場上，還有台灣市場。日本媒體「東京體育（東ス...

中職／身邊少了富藍戈好空虛 曾峻岳準備各式TAIWAN小物送別

富邦悍將隊分手效力4季的洋投富藍戈，曾峻岳扛起悍將牛棚的時間，與他幾乎完全重疊，談起富藍戈也相當不捨，直言最近熱身身邊沒...

中職／林政華守備手腕受傷待觀察 余德龍生涯首度先發3棒

中職樂天桃猿隊外野手林政華近期狀況佳，但10日出賽守備撲接手腕「折」到，總教練古久保健二表示，傷勢沒嚴重到需下二軍；桃猿...

