中職／鈴木駿輔升一軍取代富藍戈 自信喊「和去年完全不一樣」

聯合報／ 實習記者吳妤潔／新北即時報導
富邦悍將隊將在明天註冊日籍投手鈴木駿輔。富邦悍將隊提供
富邦悍將隊將註銷外籍投手富藍戈，並將在二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔升上一軍，作為新的外籍戰力。對於升上一軍，鈴木駿輔自信表示，自己「跟去年完全不一樣」，希望帶給球隊跟球迷更好的表現。

談到升上一軍的心情，鈴木駿輔認為雖然沒有太大的感覺，但一直抱持「一軍是職業選手最後表現自己的地方」這樣的心態，在二軍以及業餘球隊努力。他也提到，外籍球員必須一直有好的表現才能留在場上，所以有覺悟要把握每次機會，上場就把最好的東西拿出來。

去年離開樂天桃猿隊後，鈴木駿輔形容自己「經歷很辛苦的一年」。他坦言，去年投球時多用力量和速度跟打者對決，太過用力反而無法精準控球，也是無法繼續留在樂天的原因，但這一年來除了增強控球能力，也重新鍛鍊技術層面，以成為更成熟的選手，對自己跟去年的狀態相比非常有自信。

如今來到一軍，教練有沒有特別交付的任務？鈴木駿輔表示，教練團希望自己能把在二軍的表現帶到一軍，目前還沒有出賽的預定計畫。

鈴木駿輔升上一軍，取代已在悍將效力4年、球迷已對他很有感情的富藍戈；鈴木駿輔也說，以富藍戈對球隊的貢獻，球隊要割捨這麼優秀的選手很不容易，這相對表示，球隊對自己有更高的期待，所以勢必會盡力做出跟富藍戈一樣多的貢獻，讓球隊和球迷的期待能夠成真。

