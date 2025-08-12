中職／富藍戈告別悍將哭了 期望再返台灣「轉先發不是問題」

富邦悍將隊洋投富藍戈今年未能留到大限之後，提前收到離隊通知，今天來到新莊棒球場與隊友、教練告別，即便整理情緒過後才出面受訪，依然掩蓋不了富藍戈濕紅的眼眶。對於「I'll be back」的喊話，富藍戈笑說，不確定會是以球員或旅客的身分，但期望再返中職，也表達自己願意承擔先發角色。

富藍戈2022年來台前並不被看好，主因是該季在墨西哥聯盟成績出賽6場，吞下0勝3敗、防禦率9.85，但他成功翻轉第一印象，靠火球撐起悍將後防，扮演牛棚重要戰力，與隊友也相處融洽，在悍將一待就是4年，效力時間在悍將球團史已可排到第2，僅次於傳奇洋投羅力。

球隊昨天以新聞稿宣布告別富藍戈，球迷儘管理性上知道這是戰力需求的不得不為之，情感上仍有許多不捨，社群網路上湧現大量對富藍戈的祝福與感謝，文字充滿感情，富藍戈也回了不少留言。

富藍戈今天等待隊友賽前練習結束後，先與全隊道別，也忍不住流下眼淚。他坦言當然會有情緒在，「告訴大家，我這幾年在這邊過得很開心。我不喜歡離別，雖然知道天下無不散的宴席，但沒想到會是今年，而且這麼快。」

富藍戈表示，在中職四年，對自己的職業生涯是一段相當重要的經歷，學習到不同文化、球風，感謝富邦給了自己機會，「我會抬頭挺胸離開，這不是退休，只是暫時的離別。」他也謝謝球迷這幾年對自己的喜愛，同時也對他的家人相當照顧。

富藍戈昨天在社群網站上寫下「我會再回來」的文字，被問到是否以再返中職為目標，他表示，數字會說話，自己在中職算是留下不錯的成績，他也會繼續維持訓練，未來會怎樣不知道，「也可能不是以球員的身分，而是以旅客的身分。」但他也強調，自己一直都有以先發角色調整的目標，「我的16年生涯有12年是先發，看團隊怎麼決定我的位置，如果要轉先發，只要給我時間，就不是問題。」