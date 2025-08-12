中職／割捨富藍戈因有人可以補上 陳金鋒談物色新洋投時間緊迫

富邦悍將隊確定捨棄效力4季的後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒透露考量，目前本土先發確實相對不穩，而富藍戈的能力與負責局數，還有曾峻岳、張奕可以補上，損失富藍戈的影響會小於割捨先發洋投。

悍將今年開季以來長期配置2先發、1後援洋投，富藍戈以勝利組牛棚角色常駐一軍，在球隊勝場不多的情況下成為異常豪華的存在；直到7月27日首度將他降下二軍，外援改用3先發配置，本周進一步確定分手富藍戈，今年與悍將的緣分提前畫下句點。

談到割捨富藍戈，陳金鋒解釋考量，「現在本土先發確實沒有那麼穩定，身體有些不適，狀況也有些下降，考量先發如果無法完成責任局數，後面還是要有人，對後面投手的負擔會比較吃重，所以最後投手教練那邊考量是以先發為主。」

富邦悍將決定與富藍戈說再見。 聯合報系資料照

陳金鋒坦言：「當然，富藍戈對我們來講，不管吃局數或投球能力都有一定幫助，但3位本土先發狀況如果下降，一樣也會造成後面投手使用率比較高。」他進一步解析，在他的位置上，「峻岳、張奕投球能力和富藍戈沒有差距到哪，比起來，先發投手的差距會比較大。」至於明年是否有找回富藍戈的計劃？他回應：「等球季結束再說，現在沒辦法去想明年洋將配置。」

被問到鈴木駿輔升上一軍後放在哪裡，陳金鋒幽默回應：「放在球隊」，隨後表示會先以先發為主，但也有可能視狀況調整到牛棚。

至於新洋投，悍將持續有在物色，陳金鋒說：「但時間來得及來不及不知道，其實一直都有在尋找，從來沒有間斷，也有一些是已有找到但有狀況。」他表示，鈴木的狀況，投手教練一直都有掌握，會比較清楚，「新洋將來和設想一不一樣也不知道，這時間確實比較複雜一點。」