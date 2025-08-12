中職／桃猿軍公教贈票活動爭議 領隊牧野幸輝：會吸取經驗

中職樂天桃猿隊9、10日大巨蛋主場賽事推軍公教贈票方案，卻出現送票變賣票爭議，領隊牧野幸輝受訪表示，人數比預期多很多，會吸取經驗，盼有機會招待更多新球迷到場看球。

桃猿隊8日至10日在台北大巨蛋主場賽事，期間恰逢父親節，在9、10日推出活動，出示軍公教證件，每證可兌換4張座位L2內野席門票，但10日卻有球迷反映「送票變賣票」，且出現重複座位售票狀況。

當時桃猿球團回應，因兌換人數眾多，原提供L2可兌換區域已全數兌換完畢後，為能服務到場球迷，特別加開右外野供兌換，也全數兌換完畢。因此現場特別另外追加提供內野半票購票優惠，供軍公教身分優惠購買。重複售票也有安排其他位置給球迷。

桃猿領隊牧野幸輝今天賽前受訪表示，有贈票想法，是因為恰逢父親節，希望能邀請家庭一起到場看球，以此出發點推出活動，「但來的人員比預期的人數多很多，有嚇一跳。」

牧野幸輝提到，對於現場排隊的球迷造成困擾，感到很抱歉，但藉由這次經驗，之後會備全更完整配套，希望有機會可以招待更多新球迷到球場看球。

被問起台北大巨蛋主場效應，牧野幸輝表示，每場大巨蛋比賽都會在觀眾席四處走動觀察，看到球迷帶著笑容到比賽結束，滿足的表情都看在眼裡。