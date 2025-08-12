快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

聯合新聞網／ 綜合外電報導
文東珠曾在2023年杭州亞運會棒球決賽封鎖台灣打者，幫助韓國獲得冠軍。 新華社
文東珠曾在2023年杭州亞運會棒球決賽封鎖台灣打者，幫助韓國獲得冠軍。 新華社

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。

文東珠日前在首爾蠶室球場先發對陣LG雙子，主投6局被擊出5支安打失2分，成功壓制對手並拿下勝投。這讓他本季戰績累積9勝3敗、防禦率3.12，超越2023年的單季8勝，刷新個人單季最多勝紀錄，距離生涯首次單季雙位數勝場僅一步之遙。

文東珠先前面對KT巫師曾飆出時速160.7公里的超速球，刷新2025年KBO聯盟球季最快球速紀錄。他強勁的速球與穩定的控球，使其不僅是韓華鷹的核心戰力，也成為整個聯盟的代表性投手之一。

根據南韓媒體《Dailyan》撰文指出，在安佑鎮因右肩韌帶損傷接受手術、需休養1年後，文東珠已經取代他成為WBC對台灣先發呼聲極高的投手。特別是在2023年杭州亞運棒球決賽中，文東珠就曾先發面對台灣，投6局7K無失分率隊奪金，早已證明自己能在國際舞台承受巨大壓力。

2026年WBC將於3月在東京巨蛋進行小組賽，南韓與日本澳洲捷克及台灣同處C組。尋求衛冕的日本被預估可以取得小組第一，因此南韓若想晉級8強淘汰賽，必須擊敗台灣、澳洲與捷克，其中台灣被視為最大勁敵。

南韓自2009年WBC之後，已經連續3屆在第一輪遭到淘汰，近年來國際賽面對台灣更是屢屢面臨劣勢，極度渴望能夠扭轉頹勢。文東珠憑藉今年賽季火熱狀態與速球威力，有望會是南韓教練團鎖定的對台之戰關鍵武器。

對台 日本 澳洲 捷克

相關新聞

日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊

軟銀、火腿隊的洋聯首位攻防戰昨天剛落幕，由軟銀3連戰橫掃，兩隊的較勁不只在球場上，還有台灣市場。日本媒體「東京體育（東ス...

經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。 文東珠日前在首爾蠶

夏季甲子園首次出現霸凌退賽 校方受害者姿態惹議

日本廣島的甲子園名校廣陵高中因為棒球部霸凌事件持續延燒，在夏季甲子園首戰獲勝後宣布退賽，為史上首見。然而，校方聲稱收到炸...

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

「台灣至寶」孫易磊的一軍初先發，以3.1局、60球收工，火腿監督新庄剛志賽後解答，主要是因為他的右腳抽筋，「本來以為是可...

中職／獅推防禦率王飛力獅拚久違連勝 悍將李東洺守護新莊主場

統一獅隊昨天在高雄擊敗台鋼雄鷹隊，終止本季最長5連敗，明天移師新莊對決富邦悍將隊，推出防禦率王飛力獅登板先發，爭取久違連...

中職／鈴木駿輔寫悍將第一人紀錄 隊史前位日籍洋投已是興農全本土前

富邦悍將隊將在明天註冊日籍投手鈴木駿輔，成為球團史首位一軍日籍選手，就算溯及前身的隊史，前一人也要追溯到2010年興農牛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。