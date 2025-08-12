經典賽／160公里火球對付台灣？韓媒點名21歲王牌可扛重任

韓華鷹隊21歲年輕右投火球男文東珠近期狀態火熱，特別是在另一位火球男安佑鎮因肩傷動刀確定無緣2026年世界棒球經典賽（WBC）後，他已被視為明年小組賽對戰台灣的熱門先發人選。

文東珠日前在首爾蠶室球場先發對陣LG雙子，主投6局被擊出5支安打失2分，成功壓制對手並拿下勝投。這讓他本季戰績累積9勝3敗、防禦率3.12，超越2023年的單季8勝，刷新個人單季最多勝紀錄，距離生涯首次單季雙位數勝場僅一步之遙。

文東珠先前面對KT巫師曾飆出時速160.7公里的超速球，刷新2025年KBO聯盟球季最快球速紀錄。他強勁的速球與穩定的控球，使其不僅是韓華鷹的核心戰力，也成為整個聯盟的代表性投手之一。

根據南韓媒體《Dailyan》撰文指出，在安佑鎮因右肩韌帶損傷接受手術、需休養1年後，文東珠已經取代他成為WBC對台灣先發呼聲極高的投手。特別是在2023年杭州亞運棒球決賽中，文東珠就曾先發面對台灣，投6局7K無失分率隊奪金，早已證明自己能在國際舞台承受巨大壓力。

2026年WBC將於3月在東京巨蛋進行小組賽，南韓與日本、澳洲、捷克及台灣同處C組。尋求衛冕的日本被預估可以取得小組第一，因此南韓若想晉級8強淘汰賽，必須擊敗台灣、澳洲與捷克，其中台灣被視為最大勁敵。

南韓自2009年WBC之後，已經連續3屆在第一輪遭到淘汰，近年來國際賽面對台灣更是屢屢面臨劣勢，極度渴望能夠扭轉頹勢。文東珠憑藉今年賽季火熱狀態與速球威力，有望會是南韓教練團鎖定的對台之戰關鍵武器。