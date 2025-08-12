快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬（左）與孫易磊（右）坐在場邊觀戰。聯合報系資料照
古林睿煬（左）與孫易磊（右）坐在場邊觀戰。聯合報系資料照

軟銀火腿隊的洋聯首位攻防戰昨天剛落幕，由軟銀3連戰橫掃，兩隊的較勁不只在球場上，還有台灣市場。日本媒體「東京體育（東スポWEB）」報導，軟銀在明年春天前進台灣比賽的計畫已經進入最後階段，預計交手經典賽中華隊中信兄弟隊，期望能拓展球隊在台灣的知名度，以及對台灣好手的吸引力。

報導中指出，這項計畫是來自台灣的邀請，軟銀也認為台灣之旅是提升球隊品牌在國際間影響力的機會，尤其在國內市場已漸飽和的情況下，海外市場成為重要途徑，而如此一來就必須考慮引進台灣球員。

文中提到，「火腿在台灣年輕選手之間有壓倒性的人氣，他們培養出大谷翔平這樣的世界級球星，加上與台灣球界長期建立的友好關係也獲得回報，成為潛力好手的首選球隊。」其中就包括昨天先發登板的孫易磊

一位消息人士表示，軟銀相當重視這次機會，「對他們來說，這是在棒球熱度較高的台灣拓展市場的機會，也能強化軟銀對台灣潛力新星的吸引力。」此外，軟銀對台灣的計畫還不只有交流賽，藍圖中還包括未來在台灣舉辦日職正式比賽。

軟銀 火腿 孫易磊 中華隊 經典賽 古林睿煬 中信兄弟

延伸閱讀

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

日職／孫易磊首度先發 投3.1局面對滿壘被換下場成敗投候選

相關新聞

日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊

軟銀、火腿隊的洋聯首位攻防戰昨天剛落幕，由軟銀3連戰橫掃，兩隊的較勁不只在球場上，還有台灣市場。日本媒體「東京體育（東ス...

夏季甲子園首次出現霸凌退賽 校方受害者姿態惹議

日本廣島的甲子園名校廣陵高中因為棒球部霸凌事件持續延燒，在夏季甲子園首戰獲勝後宣布退賽，為史上首見。然而，校方聲稱收到炸...

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

「台灣至寶」孫易磊的一軍初先發，以3.1局、60球收工，火腿監督新庄剛志賽後解答，主要是因為他的右腳抽筋，「本來以為是可...

中職／獅推防禦率王飛力獅拚久違連勝 悍將李東洺守護新莊主場

統一獅隊昨天在高雄擊敗台鋼雄鷹隊，終止本季最長5連敗，明天移師新莊對決富邦悍將隊，推出防禦率王飛力獅登板先發，爭取久違連...

中職／鈴木駿輔寫悍將第一人紀錄 隊史前位日籍洋投已是興農全本土前

富邦悍將隊將在明天註冊日籍投手鈴木駿輔，成為球團史首位一軍日籍選手，就算溯及前身的隊史，前一人也要追溯到2010年興農牛...

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

「台灣至寶」孫易磊在日職一軍的初先發，今天面對軟銀隊先發3.1局失2分，承擔生涯首敗收場，火腿終場以1：3輸球，系列賽遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。