日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊
軟銀、火腿隊的洋聯首位攻防戰昨天剛落幕，由軟銀3連戰橫掃，兩隊的較勁不只在球場上，還有台灣市場。日本媒體「東京體育（東スポWEB）」報導，軟銀在明年春天前進台灣比賽的計畫已經進入最後階段，預計交手經典賽中華隊及中信兄弟隊，期望能拓展球隊在台灣的知名度，以及對台灣好手的吸引力。
報導中指出，這項計畫是來自台灣的邀請，軟銀也認為台灣之旅是提升球隊品牌在國際間影響力的機會，尤其在國內市場已漸飽和的情況下，海外市場成為重要途徑，而如此一來就必須考慮引進台灣球員。
文中提到，「火腿在台灣年輕選手之間有壓倒性的人氣，他們培養出大谷翔平這樣的世界級球星，加上與台灣球界長期建立的友好關係也獲得回報，成為潛力好手的首選球隊。」其中就包括昨天先發登板的孫易磊。
一位消息人士表示，軟銀相當重視這次機會，「對他們來說，這是在棒球熱度較高的台灣拓展市場的機會，也能強化軟銀對台灣潛力新星的吸引力。」此外，軟銀對台灣的計畫還不只有交流賽，藍圖中還包括未來在台灣舉辦日職正式比賽。
