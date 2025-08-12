夏季甲子園首次出現霸凌退賽 校方受害者姿態惹議

日本廣島的甲子園名校廣陵高中因為棒球部霸凌事件持續延燒，在夏季甲子園首戰獲勝後宣布退賽，為史上首見。然而，校方聲稱收到炸彈威脅、學生被肉搜，為了避免二次傷害決定退賽，挨批是「把錯推到社群媒體身上」，根本是要掩飾校方對霸凌處理不當。

讀賣新聞報導，廣陵高中校長堀正和昨天在兵庫縣西宮市舉行記者會時表示，棒球部的暴力事件在社群媒體被廣泛流傳，施暴隊員被肉搜、名字與照片傳上網路，宿舍還收到炸彈威脅，學生在上下學途中也遭到辱罵，為了「以學生、教職員及地方居民的人身安全作為最優先考量」，因此決定退賽，並讓教練中井哲之暫停指導工作。

在春夏兩季的甲子園大賽中，參賽學校在開幕後因為醜聞而退賽，這是首次發生。

今年1月，廣陵高中棒球部發生暴力行為，3月受到日本高中棒球聯盟（高野連）的「嚴重警告」處分。在甲子園開幕之前，相關事件已經在網路傳得沸沸揚揚，但由於已經處分完畢，廣陵高中仍決定參賽，高野連也判斷「參賽沒有問題」。

根據校方，今年1月，有4名棒球部2年級學長分別到1名1年級隊員的宿舍房間，對他施行打胸口、打巴掌等暴行。校方稱，4人已向受害學生道歉，該名學生3月底轉學。校方先向廣島縣高野連通報，提交報告書。日本高野連3月祭出嚴重警告處分，但沒有對外公布。

廣陵高中在7日的第一場比賽擊敗了旭川志峯高中。然而，同時又有另一起暴力事件在網路流傳。

廣陵高中校方在記者會上表示，第二起事件在6月已經交由第三方委員會展開調查，卻在網路受到持續中傷誹謗，認為「這會妨礙大會運作，損害高中棒球的名譽與信任」，因此決定退賽。

廣陵高中是甲子園強校，曾在春季甲子園奪冠3次。第一場比賽的勝利不會被取消，但是與三重縣津田學園高中的第二場比賽會以不戰而敗處理。

文部科學大臣阿部俊子針對此事表示，「這是非常令人遺憾且不可以允許的行為」，至於廣陵高中參賽，她則說，「這是日本高野連的做出的適切決定，對此不予置評」。

這起事件引起日本社會輿論譁然，許多人批評校方對於霸凌事件處理不當，為了打進甲子園，這些成年人忽略了真正的「正義」。

體育作家小林信也分析，像是廣陵高中這類棒球強校，最大目標是打進甲子園並獲勝，因此往往會輕忽對受害者的照顧。至於高野連判斷「沒有到必須取消參賽的地步」，但是高野連通常會對校方的調查報告照單全收，很少會進行獨立調查。

廣島市議會議員椋木太一在社群媒體X發文表示，「廣陵高中退賽，果然讓『都是SNS的錯』成為熱門趨勢」。他說，「把責任推給SNS，讓學校站在受害者的位置，已經被看穿了」。

他指責，完全無法認同那種彷彿「都是因為SNS才被迫退賽」的論調，「事情的本質，是校方和日本高野連對於暴力事件的認知不足，導致初期應對不當且遲緩」。