日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗
「台灣至寶」孫易磊的一軍初先發，以3.1局、60球收工，火腿監督新庄剛志賽後解答，主要是因為他的右腳抽筋，「本來以為是可以續投，但當時可能太緊張了、壓力很大，所以還是決定換投了。」
孫易磊此役共用60球，投3.1局被敲5安打、失2分，有3次三振、2次保送，最快球速150公里。
他在前3局丟掉1分，第4局以保送開局，K掉嶺井博希後，接連被山本惠大、野村勇敲出安打，火腿在一出局、滿壘時決定換上原健太接手，再被牧原大成敲安，丟掉1分記在孫易磊帳上，而火腿終場以1：3輸球，孫易磊承擔敗投。
新庄表示，其實今天孫易磊的牛棚狀況就不是很好，很多球都偏高，但比賽開始後看起來狀態是還好，也認為這對他會是一次很棒的經驗。至於第4局的換投，他解釋：「是因為右腳腳抽筋了，本來以為可以續投，但情況發生得有點突然。」
火腿在這波首位攻防戰3連戰合計攻下2分，慘遭軟銀橫掃，新庄剛志賽後卻顯得相當樂觀，「雖然連輸了3場，但板凳席看起來非常興奮，或許這樣的失望感會激發更多熱情，很期待看到選手接下來的表現。」系列賽開打前雙方差距1場勝差，儘管如今擴大為火腿落後4場，但新庄說：「還有40場比賽要打呢！」
