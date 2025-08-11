中職／獅推防禦率王飛力獅拚久違連勝 悍將李東洺守護新莊主場

統一獅隊昨天在高雄擊敗台鋼雄鷹隊，終止本季最長5連敗，明天移師新莊對決富邦悍將隊，推出防禦率王飛力獅登板先發，爭取久違連勝紀錄，悍將則由李東洺應戰。

獅隊前一次在新莊球場出賽是8月3日，當時一路領先，8局下卻因中外野手林佳緯接球失誤，讓悍將隊跑回兩分逆轉戰局，終場以1：2落敗，不但中斷3連勝，也成為5連敗的起點，直到昨天終於解套。

獅隊下半季9勝13敗排名墊底，落後悍將半場勝差，兩隊交手4場各拿兩勝。

飛力獅本季15場先發投出7勝2敗、防禦率1.57，對決悍將3場拿下兩勝，合計17.2局只失兩分，對戰防禦率1.02十分出色。

李東洺今年專職先發，目前出賽14場投出2勝5敗、防禦率3.63，對獅隊兩戰無關勝敗，合計9局失7分有6分自責，對戰防禦率6。

明天另一戰在台北大巨蛋進行，樂天桃猿隊8到10日在大巨蛋對味全龍隊3連戰吞下兩敗，接下來對台鋼雄鷹隊進行2連戰，魔神樂首戰先發對決艾速特，形成洋投對決場面。

魔神樂本季8勝5敗、防禦率2.39，對雄鷹兩戰全勝，合計14局失3分，對戰防禦率1.93；艾速特目前5勝3敗、防禦率2.75，和猿隊交手3場也有兩勝，19.1局失6分、對戰防禦率2.79。