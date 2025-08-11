快訊

中職／鈴木駿輔寫悍將第一人紀錄 隊史前位日籍洋投已是興農全本土前

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊將在明天註冊日籍投手鈴木駿輔，成為球團史首位一軍日籍選手。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊將在明天註冊日籍投手鈴木駿輔，成為球團史首位一軍日籍選手。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊將在明天註冊日籍投手鈴木駿輔，成為球團史首位一軍日籍選手，就算溯及前身的隊史，前一人也要追溯到2010年興農牛隊高津臣吾、正田樹。

鈴木駿輔去年為樂天桃猿隊效力，在二軍也曾累積連28局未失分，足以碾壓二軍，但無法在一軍站穩陣腳，出賽10場，拿下3勝4敗、防禦率5.55。他在遭到註銷後轉戰業餘成棒，今年5月獲得悍將延攬，在二軍表現依然相當出色，最近一場出賽為8月8日，對統一獅隊二軍先發7局無失分，本季在二軍32局無失分、跨季連35.2局無失分，成為二軍紀錄新科保持人。

悍將在洋將取捨後，確定註銷富藍戈、註冊鈴木駿輔，也一舉寫下球團史首見紀錄，成為2017年富邦入主球隊以來首位日籍洋投。

若採計隊史，前次出現日籍洋投則是2010年，該季興農牛隊陣中有高津臣吾、正田樹，接著2011、12年進入全本土政策，日籍選手也跟著絕跡，犀牛球團史則是不曾有過日籍洋投。

至於其他5隊，前一位日籍投手不需上溯太久遠的年代，統一獅隊年一人為2019年知念広弥，味全龍隊為2021年田澤純一，中信兄弟隊為2022年牧田和久，猿隊為去年鈴木駿輔，台鋼雄鷹隊今年仍有吉田一将，小野寺賢人則是本季尚未在一軍亮相。

富邦悍將隊前一次一軍使用日籍投手，已要追溯到前身、再前身，興農牛隊找來資歷華麗的高津臣吾。本報資料照片
富邦悍將隊前一次一軍使用日籍投手，已要追溯到前身、再前身，興農牛隊找來資歷華麗的高津臣吾。本報資料照片

