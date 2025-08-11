日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供(資料照)
「台灣至寶」孫易磊在日職一軍的初先發，今天面對軟銀隊先發3.1局失2分，承擔生涯首敗收場，火腿終場以1：3輸球，系列賽遭到橫掃。

孫易磊此役共用60球，投3.1局被敲5安打、失2分，有3次三振、2次保送，最快球速150公里。退場後自評表現，孫易磊表示，今天站上投手丘的心態和平常沒有不同，在第一局時表現比較不穩，所以第二局提醒自己，像平常在二軍一樣表現就好，「雖然這樣，還是兩次保送了首位打者，這是比較不好的地方。」

孫易磊首局就因1保送、1安打面臨一、三壘有人危機，但驚險過度，第2局演出三上三下，接下來在第3局被唐斯敲安加盜壘，再度出現得點圈危機，近藤健介敲出二壘打，先讓他丟掉1分。

孫易磊第4局再以保送開局，K掉嶺井博希後，接連被山本惠大、野村勇敲出安打，火腿在一出局、滿壘時決定換上原健太接手，再被牧原大成敲安，丟掉1分記在孫易磊帳上。

火腿全場唯一分數來自首局萬波中正的陽春砲，在這波3連戰合計攻下2分，慘遭軟銀橫掃，系列賽開打前雙方差距1場勝差，如今擴大為火腿落後為4場。

火腿 孫易磊

