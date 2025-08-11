日職／陳睦衡持續強化改造肉體 坦言控球問題仍有待克服

效力於日本職棒歐力士隊、來自台灣的育成一年級右投陳睦衡，正穩步邁向成長之路。這位最速可達153公里的新生代好手表示：「第一年主要是在強化身體，所以數據上可能看不出來，但我已經能投出能讓打者揮空的直球了。」

陳睦衡在去年9月代表台灣參加第13屆BFA U18亞洲棒球錦標賽，對韓國一戰先發5.1局，僅被擊出 2支安打、送出7次三振，沒有失分；複賽首戰面對日本隊時更繳出4局無安打、2次三振、無失分的表現，中華隊最終也奪下暌違6屆的冠軍。

陳睦衡去年10月與歐力士簽下育成合約，11月參加秋訓，今年1月正式隨隊合流。前半季在二軍僅出賽1場，投1局被擊出2安打，送出2次三振、1次四壞，無失分；與社會人球隊的交流賽則登板8場，共投19局，被擊出15安打、送出14次三振、失6分。

進入後半季後，陳睦衡在7月29日對廣島的比賽擔任第三任投手，僅用19球投滿 2 局，無失分且沒有讓任何跑者上壘。8月5日對中日首次先發，投4局用球數達91球，被擊出5安打、失 2分（1分自責），靠著犀利的滑球奪下4次三振。

「上半身強化後，體型變大、球速提升，但也出現控球變難等課題。」陳睦衡透露，雖然體重與體脂率沒有變化，但肌肉量增加了近2公斤，使得開季時只能投出約145公里的直球，如今已回升到150公里，但控球問題仍待克服。

陳睦衡用汽車比喻自己的狀態：「就像引擎變大後馬力變強，但也變得更難掌控方向，因此在壘上形成不利局面時，變化球誘打的效果也會下降，這就是我現在正面對的課題。」

此外，他指出日本的比賽用球比台灣的略大，花了一段時間適應。入團時以指叉球作為武器，但直到賽季中才逐漸能在比賽中運用。7月底一次實戰投球中，他多次靠指叉球讓打者揮空。

「之前滑球比較好用，但現在指叉球能穩定控進好球帶，投球選擇更多了。直球也開始敢在好球帶內對決。當然這樣會引出更多挑戰，但只要能保持穩定，就能繼續成長。」

對自己的評價，陳睦衡說：「我最大的特點是心態穩定、不容易受影響。我是那種一步一步慢慢往上爬的類型。」