日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊。擷圖自畫面
孫易磊。擷圖自畫面

「台灣至寶」孫易磊在日職一軍的初先發，今天在客場福岡巨蛋登場，面對軟銀隊先發3.1局共用60球，被敲5安打、失2分，有3次三振、2次保送，最快球速150公里；火腿4局打完以1：2落後，若後續未能追平，孫易磊將承擔首敗。

軟銀、火腿目前在太平洋聯盟排名前二，這波3連戰被視為重要的系列賽，火腿在前兩場都輸球，今天面臨再輸將被橫掃的壓力，重責大任交到孫易磊手中。

孫易磊首打席面對唐斯（Jeter Downs）就出現連續4顆壞球的保送，但隨即賞給川瀨晃三振，近藤健介打向中外野出局，山川穗高補上安打，形成一、三壘有人局面，及時讓柳町達擊出左外野飛球遭到接殺。

度過首局危機後，孫易磊第2局演出三上三下，第3局被唐斯敲安加盜壘，再度出現得點圈危機，面對近藤健介的打席，與捕手梅林優貴的暗號溝通，孫易磊一度吐舌回應，下一球隨即就被敲出二壘打掉分。

孫易磊第4局再以保送開局，K掉嶺井博希後，接連被山本惠大、野村勇敲出安打，火腿在一出局、滿壘時決定換上原健太接手，再被牧原大成敲安，丟掉1分記在孫易磊帳上。

軟銀由大關友久先發，1局上就被萬波中正掃出陽春砲，讓孫易磊還沒上場就握有1：0領先，但孫易磊3局、4局各失1分，火腿再度處於落後。

