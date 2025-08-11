日職／孫易磊首度先發 投3.1局面對滿壘被換下場成敗投候選

「台灣至寶」孫易磊重返火腿一軍，就在今天先發面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，這是他首度在一軍先發，孫易磊賽前定下，「希望能像平常一樣，照著自己想要的方式投球，一定會全力以赴。」此役於今天中午13：00開打，孫易磊前三局表現不錯，兩軍維持1：1，但投至第四局面對滿壘被換下，接續牛棚再失分下，四局結束1：2成敗投候選。

此役，客隊火腿先攻，一局上兩出局萬波中正從軟銀先發投手大關友久敲出一發陽春砲，助球隊先以1：0取得領先；孫易磊則是前兩局送出三次三振，只被擊出一支安打，沒有失分。但第三局則被對手打出兩支安打失去一分，比數追平；直到第四局投球，孫易磊被敲一安後雖送出一次三振，但接著兩次四壞保送，造成滿壘下，被換下場，接著上原健太接手，雖只失一分，但算在孫易磊自責。

總計孫易磊投球60，被敲5支安打、3次三振、兩個四壞球，自責2分。

孫易磊今年在5月22日從育成選手升格為支配下選手，後援出賽7場，累積1次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.57；之前一軍最後一場出賽為6月10日，對戰養樂多第8局登板，連投兩次四壞保送被換下場，隔天抹消一軍登錄。

當時投手教練加藤武治解釋，孫易磊下放二軍並非因為前場表現，而是認為他已有了在一軍的經驗後，更知道自己有哪些課題，是時候回到二軍繼續鍛鍊，朝下一個階段前進。

孫易磊在二軍最近一場出賽為7月29日，面對樂天二軍先發5局被敲4安打、無失分，本月5日向一軍報到，如今確定將以先發投手角色回到前線作戰。