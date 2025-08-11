中職／兄弟「排球少年」聯名主題日 23、24日台北大巨蛋登板
中信兄弟隊將於23、24日在台北大巨蛋擔任主隊，對決台鋼雄鷹隊，球團今天宣布這兩場比將舉辦《排球少年!!》的聯名主題日「飛べ！最強的王者！」，邀請球迷進場感受連結排球場與棒球場的信念與熱血。
兄弟公布相關訊息如下：
本次聯名主題日主視覺設計中的V字構圖，即是象徵著「勝利Victory」，代表著選手們在場上每一次的奮力一搏，都是因為有著對勝利最炙熱的渴望！也象徵著中信兄弟黃衫軍團無論身處順境或逆境，每一位教練與選手心中始終燃燒著同一份信念，在困境中並肩作戰，全力以赴，只為了更好的團隊、更強的自己。
中信兄弟也為這次主題日推出兩款不同風格的聯名球衣，一款是參考烏野排球球衣的設計，將烏野球衣領口的條紋延伸到棒球球衣的領口以及袖口上。而另一款，則是以烏鴉羽毛作為元素，從袖口一路延伸至衣襬堆疊出漸層感，呈現一種準備振翅飛翔的氣場，如同每位選手在比賽中追求進化，不斷蛻變的精神。
本次聯名主題日進場贈品，限定座位的球迷可獲得與劇中角色同款的補充能量運動水壺、9號和10號的熱血組合搭檔的造型磁鐵組，適合點綴在家裡或辦公室！還有超級值得收藏的盲抽明信片組，內含2張明信片，包含〖BROS!!球員形象照款x1＋《排球少年!!》劇照款x1〗，總共有7種不同組合，含1款「雙人特別款」。
23日開賽時間下午5點，進場時間為下午兩點，24日開賽時間下午3點，進場時間為中午12點，更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言