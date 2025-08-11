中職／富藍戈告別悍將首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

富邦悍將隊今天公布註銷富藍戈，今年與球隊的緣分提前畫下句點，他也透過IG表達心聲，他說自己已經盡了全力，因此將會抬頭挺胸離開，並說相信自己很快會再回來，並向悍將球團、台灣球迷表達感激，謝謝大家給了他無條件的支持。

富藍戈表示，「今天我滿懷感激道別，過去4年的每次掌聲、每個訊息以及每個在場上與你們共度的時間，都是驅使我前進的動力，謝謝你們一直相信我，每場比賽都與我同在，讓我感覺這裡像家一樣。」

富藍戈說：「我會抬起我的頭離開，因為我知道自己為了捍衛這件球衣，已在比賽中付出全力。」

富藍戈感謝富邦悍將，以及球迷給予自己無條件的支持，也提到：「謝謝新莊，這4年來成為我的家；謝謝台灣，相信很快會再見面，因為我的心告訴我，我會回來的。」