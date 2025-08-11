東超籃賽／台北雙重賽開幕 勇士、領航猿迎戰日強敵

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東超籃賽將於10月8日正式展開新球季賽程。圖／東超提供
東超籃賽將於10月8日正式展開新球季賽程。圖／東超提供

2025東亞超級聯賽開幕戰將於10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，日本B聯盟代表東京電擊（Alvark Tokyo）也將在主場迎戰蒙古的烏蘭巴托野馬（Xac Broncos），成聯盟史上首次於日本首都舉辦比賽。

「在尋找開幕戰地點時，為什麼不選擇兩座美麗且熱愛籃球的城市呢？」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「10 月 8 日，B.LEAGUE 對上 P. LEAGUE+ 的宿敵對決將在台北上演，重現 2025 四強賽準決賽的戲碼；同時，東京將見證兩支 EASL 新軍的歷史首戰。」

台北雙重戰由日本B聯盟冠軍宇都宮皇者隊迎戰P. LEAGUE+亞軍台北富邦勇士隊，宇都宮是日本B聯盟史上奪冠次數最多的球隊，由資深球星比江島慎領軍，將對上PLG總冠軍系列賽第7戰惜敗的富邦勇士。

雙重對決的第二場比賽將上演上季東超4強賽的對決，由PLG冠軍桃園璞園領航猿隊對上日本天皇盃冠軍琉球黃金國王隊。雙方上次交手時，領航猿以 71：64力克黃金國王，如今在2025–26賽季開幕戰再度碰頭，精采度可以預期。

宇都宮皇者對陣富邦勇士的比賽將於晚上6點半開打，晚間8點半由桃園璞園領航猿對陣琉球黃金國王；東京賽程將於台灣時間晚上6點進行，3場比賽的門票將於9月初開賣。

國王 富邦勇士 桃園璞園領航猿

