中職／攜墨聯爆炸數據來台不被看好 富藍戈效力悍將4季已排球團史第2

富邦悍將隊今天公布註銷洋投富藍戈，今年與他的緣分提前畫下句點，而他效力悍將4季，已是球團史效力時間第二長的洋投，僅次於傳奇洋投羅力。

富藍戈2022年來台前並不被看好，主因是該季在墨西哥聯盟成績出賽6場，吞下0勝3敗、防禦率9.85，因此當初新洋將消息一公布，球迷一片譁然，質疑球團預算不足、找不到資歷更好的洋投。就連富藍戈來台後也主動提到自己在墨聯大爆炸的數據，他表示，「說實話，來台之前在墨西哥打球，當時狀況不是很好，但富邦願意給我機會，沒有任何猶豫就決定要來。」

富藍戈翻轉第一印象，靠火球撐起悍將後防，扮演牛棚重要戰力，與隊友也相處融洽，在悍將一待就是4年，出賽190場（1場先發），取得35次救援成功、50次中繼成功，曾於2023年8月拿下單月MVP。

悍將球團史從2017年起算，羅力從2015年還是義大犀牛隊時就在陣中，一路投到2022年宣布引退，帳面上為7季穿著悍將球衣，但2023年出賽1場為引退後以不占洋將名額之姿象徵性投1打席，實際為效力6季；富藍戈在悍將4季，已是球團史效力第二長的洋投。

富邦悍將球團史效力3季以上的洋投