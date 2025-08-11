中職／國民隊台灣日8/30首登場 樂天女孩秀台式應援文化

華盛頓國民隊「台灣日」將於30日登場，這是台頑千禧青少年基金會首度與球團官方合作舉行，並結合中職樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩應援、三太子表演及經典文化攤位，將滿滿的台灣元素搬到美國首都華府。

「台灣日」活動由台頑千禧青少年基金會（MGY）與國民隊合作舉辦，繼去年試辦後，今年正式擴大規模辦理，共發行1000張套票。主辦單位今天表示，此次加入更多文化元素，盼透過運動賽事推廣台灣文化，吸引更多人認識台灣。

據規劃，活動當天，中華職棒樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩8位成員，包括琳妲、穎樂、岱縈、小紫、筠熹、嘎琳、若潼與曲曲，將帶來5首不同的台式應援表演。

MGY基金會創辦人唐伯禹表示：「台灣和美國同樣擁有盛行的棒球文化，但應援方式是最大的不同，希望讓美國觀眾親身體驗這種氛圍。」

另外，國民隊的互動團隊Nats Pack及經典活動「總統賽跑」（Racing Presidents）也將融入台灣元素。總統賽跑將首次加入三太子角色，呈現台美文化交融的趣味場景。

文化表演方面，當天賽前將有三太子團隊、扯鈴表演與樂團帶來台灣歌曲表演。活動現場還將設有經典台味文化攤位，提供毛筆書寫與筊杯抽籤等互動體驗，讓非購票觀眾也能參與。

去年國民隊台灣日以試辦場形式舉行，原訂售票目標300張，最終賣出600張。台灣日活動主辦人侯立宸表示，「球團也說那是歷來票房最好的試辦場之一，因此他們也很積極洽談合作」。

北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠說：「美國各地都有台灣日活動，期盼未來與更多當地僑團合作，讓台灣日成為年度固定活動。」

MGY透露，NBA的「台灣之夜」也在規劃中，希望建立長期性的台灣活動，把台灣精神帶入美國主流社會。

MGY由旅居華府的台灣人組成，致力推廣多元文化並期盼與更廣泛的社群網絡建立關係。