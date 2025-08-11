快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

中職／國民隊台灣日8/30首登場 樂天女孩秀台式應援文化

中央社／ 華盛頓10日專電
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls將化身「啦啦隊外交大使」，連續參與美國職棒大聯盟球隊的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls將化身「啦啦隊外交大使」，連續參與美國職棒大聯盟球隊的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供

華盛頓國民隊「台灣日」將於30日登場，這是台頑千禧青少年基金會首度與球團官方合作舉行，並結合中職樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩應援、三太子表演及經典文化攤位，將滿滿的台灣元素搬到美國首都華府。

「台灣日」活動由台頑千禧青少年基金會（MGY）與國民隊合作舉辦，繼去年試辦後，今年正式擴大規模辦理，共發行1000張套票。主辦單位今天表示，此次加入更多文化元素，盼透過運動賽事推廣台灣文化，吸引更多人認識台灣。

據規劃，活動當天，中華職棒樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩8位成員，包括琳妲、穎樂、岱縈、小紫、筠熹、嘎琳、若潼與曲曲，將帶來5首不同的台式應援表演。

MGY基金會創辦人唐伯禹表示：「台灣和美國同樣擁有盛行的棒球文化，但應援方式是最大的不同，希望讓美國觀眾親身體驗這種氛圍。」

另外，國民隊的互動團隊Nats Pack及經典活動「總統賽跑」（Racing Presidents）也將融入台灣元素。總統賽跑將首次加入三太子角色，呈現台美文化交融的趣味場景。

文化表演方面，當天賽前將有三太子團隊、扯鈴表演與樂團帶來台灣歌曲表演。活動現場還將設有經典台味文化攤位，提供毛筆書寫與筊杯抽籤等互動體驗，讓非購票觀眾也能參與。

去年國民隊台灣日以試辦場形式舉行，原訂售票目標300張，最終賣出600張。台灣日活動主辦人侯立宸表示，「球團也說那是歷來票房最好的試辦場之一，因此他們也很積極洽談合作」。

北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠說：「美國各地都有台灣日活動，期盼未來與更多當地僑團合作，讓台灣日成為年度固定活動。」

MGY透露，NBA的「台灣之夜」也在規劃中，希望建立長期性的台灣活動，把台灣精神帶入美國主流社會。

MGY由旅居華府的台灣人組成，致力推廣多元文化並期盼與更廣泛的社群網絡建立關係。

國民 樂天桃猿 樂天女孩

延伸閱讀

MLB／台將相隔2163天第1勝！鄧愷威5局無失分奪生涯首勝

MLB／6上6下又祭滿壘計！鄧愷威5局無失分 王牌表現成勝投候選

台灣啦啦隊女孩赴韓發展人氣飆升 受封「蜜桃女神」各球團瘋搶

中職／球團曝4樂天女孩出席成人展剩1人 琳妲：沒做任何違法事情

相關新聞

中職／悍將確定割捨富藍戈12日新莊告別 啟用日籍洋投鈴木駿輔

富邦悍將隊洋將異動，確定分手效力4季的後援洋投富藍戈，並將註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔。悍將球團感謝富藍戈4個球季...

MLB／韋蘭德奪生涯3500K又吞敗 巨人對國民只有鄧愷威勝投

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）又輸了，今天在主場對國民隊之戰，雖成為大聯盟史上第10位奪三振...

中職／攜墨聯爆炸數據來台不被看好 富藍戈效力悍將4季已排球團史第2

富邦悍將隊今天公布註銷洋投富藍戈，今年與他的緣分提前畫下句點，而他效力悍將4季，已是球團史效力時間第二長的洋投，僅次於傳...

中職／兄弟「排球少年」聯名主題日 23、24日台北大巨蛋登板

中信兄弟隊將於23、24日在台北大巨蛋擔任主隊，對決台鋼雄鷹隊，球團今天宣布這兩場比將舉辦《排球少年!!》的聯名主題日「...

中職／國民隊台灣日8/30首登場 樂天女孩秀台式應援文化

華盛頓國民隊「台灣日」將於30日登場，這是台頑千禧青少年基金會首度與球團官方合作舉行，並結合中職樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩...

東超籃賽／台北雙重賽開幕 勇士、領航猿迎戰日強敵

2025東亞超級聯賽開幕戰將於10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，日本B聯盟代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。