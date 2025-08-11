中職／獅隊廟宇季「良緣神助宮」新莊登場 台南7大月老廟攜手

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊「廟宇季」主題日回歸，今年在8月30、31日移師新莊棒球場舉辦，恰逢七夕情人佳節，結合月下老人信仰，推出全新主題企畫「良緣神助宮」。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「廟宇季」主題日回歸，今年在8月30、31日移師新莊棒球場舉辦，恰逢七夕情人佳節，結合月下老人信仰，推出全新主題企畫「良緣神助宮」，為球迷獻上滿滿戀愛祝福。

2021年統一獅首創廟宇季主題活動推出「有球必應」，獲得球迷好評及肯定，接下來在2022年「府城獅吼宮」建醮大典、2023年「吼力發大財」不同系列主題。今年8月底原訂在台南主場再度舉辦廟宇季主題活動，因颱風影響轉戰新莊棒球場，但球團也將最道地的府城廟宇文化一同帶上北漂之旅，邀請球迷走入融合傳統信仰與浪漫氛圍的球場。

今年全新企畫「良緣神助宮」，由月下老人愛神加持，主題設計結合紅線、愛心與喜鵲元素，象徵月老牽線、喜鵲傳情的美好寓意。球衣視覺以粉橘為主色調，左右拼色設計代表愛情的結合與平衡。誠摯邀請各位善男信女走進球場，在七夕佳節尋覓好姻緣。本次活動內容豐富，不僅重現台南球場原汁原味的廟宇風格，還特別邀請人氣插畫家「唐葫蘆姑娘」打造專屬月老廟，供球迷參拜打卡。

主題日將迎來三尊全台僅見、來自台南的月老人偶——鹿耳門聖母廟、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮及南鯤鯓代天府月老尊神，並邀請大觀音亭、重慶寺、大天后宮與祀典武廟的真人月老親臨新莊球場，台南七大月老廟攜手，與球迷熱情互動。

主題日節目內容精采多元，包括傳統歌仔戲演出，以及台南人氣命理師「桃花交換所」孟佑老師進駐球場，為球迷解惑姻緣、指點桃花運。

