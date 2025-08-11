中職／悍將確定割捨富藍戈12日新莊告別 啟用日籍洋投鈴木駿輔

富邦悍將隊洋將異動，確定分手效力4季的後援洋投富藍戈，並將註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔。悍將球團感謝富藍戈4個球季以來的貢獻，12日新莊例行賽將是富藍戈離台前最後一次隨隊，賽前將與隊友告別。

悍將本周將做出洋將異動，經過教練團討論後，預計於12日註銷外籍投手富藍戈，並將註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔。悍將球團表示，因應戰力調整及多方考量下，進行此洋將配置的決定，感謝富藍戈4個球季以來對球隊的貢獻，祝福富藍戈未來有更好的發展。

富藍戈從2022年季中加盟富邦悍將，成為悍將牛棚重要成員，剛猛的火球三振對手成為註冊招牌，為悍將守住多場勝利。2022年10月25日富藍戈在桃園球場飆出161公里的快速球，成為中職最快球速紀錄保持人。2023年富藍戈表現更為精采，季中以連續37場出賽、49.2局無責失的成績刷新聯盟紀錄，8月獲選牛棚投手難得的單月投手MVP，並於9月在新莊球場舉辦寶寶性別趴，成為中職史上第一人。富藍戈從2023年起連續3年入選中職明星賽，去年球季拿下單季20次救援成功，是來台4個球季以來最多。

本季富藍戈出賽37場拿下4勝13中繼和1救援，並在上月26日拿下中職生涯第50次中繼成功，不過教練團在隊形和戰力考量下，決定進行洋將配置調整，即將於12日註銷富藍戈的一軍登錄，球團與富藍戈討論後，富藍戈也理解球團所做出的決定，而球團將先註冊再二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔，作為新的外籍戰力。

富藍戈效力悍將4個球季出賽190場比賽，拿下14勝、50中繼、35救援成功，防禦率1.86，每局被上壘率0.99，親切的富藍戈也深受許多悍將球迷的喜愛，更與悍將隊友們有著深厚感情，12日新莊例行賽將是富藍戈離台前最後一次隨隊，將會與隊友告別，悍將也祝福富藍戈有更好的發展與舞台。