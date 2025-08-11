台灣小將擊退地主美國隊 奪世界次青少棒錦標賽冠軍

年度「世界次青少棒錦標賽」冠軍總決賽今天中午在密西根州泰勒市（Taylor）開打。台灣代表隊台中市中山國中青少棒隊以8比1擊敗美國組冠軍、代表美東南區的喬治亞隊，一舉拿下總冠軍，穩坐不敗寶座。

駐芝加哥辦事處下午發布新聞稿指出，台灣代表隊奪冠後，總統賴清德及副總統蕭美琴立即拍發賀電，恭賀小將蟬聯桂冠、為國爭光，並由駐芝加哥辦事處代表頒贈。

辦事處指出，台中市中山國中代表隊4度代表台灣及亞太區參賽，次次勇奪大賽冠軍，勝率百分百。

總決賽現場可見近300位密西根州僑胞熱情支持，揮舞國旗為台灣隊吶喊加油。晚間駐芝加哥辦事處也代表外交部長林佳龍為慶功宴致贈加菜金，慰勞小將。

今年8月4日適逢美國職棒底特律老虎隊首度辦理台灣日，當天全體隊員及家長也在與加拿大的賽事後前往觀賽，第一線觀察世界棒球最高殿堂美國職棒大聯盟選手的頂尖表現。