快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

台灣小將擊退地主美國隊 奪世界次青少棒錦標賽冠軍

中央社／ 華盛頓10日專電
台中市中山國中青少棒隊10日勇奪「世界次青少棒錦標賽」總冠軍，密西根州近300位僑胞到場觀戰。圖中央社提供
台中市中山國中青少棒隊10日勇奪「世界次青少棒錦標賽」總冠軍，密西根州近300位僑胞到場觀戰。圖中央社提供

年度「世界次青少棒錦標賽」冠軍總決賽今天中午在密西根州泰勒市（Taylor）開打。台灣代表隊台中市中山國中青少棒隊以8比1擊敗美國組冠軍、代表美東南區的喬治亞隊，一舉拿下總冠軍，穩坐不敗寶座。

駐芝加哥辦事處下午發布新聞稿指出，台灣代表隊奪冠後，總統賴清德及副總統蕭美琴立即拍發賀電，恭賀小將蟬聯桂冠、為國爭光，並由駐芝加哥辦事處代表頒贈。

辦事處指出，台中市中山國中代表隊4度代表台灣及亞太區參賽，次次勇奪大賽冠軍，勝率百分百。

總決賽現場可見近300位密西根州僑胞熱情支持，揮舞國旗為台灣隊吶喊加油。晚間駐芝加哥辦事處也代表外交部長林佳龍為慶功宴致贈加菜金，慰勞小將。

今年8月4日適逢美國職棒底特律老虎隊首度辦理台灣日，當天全體隊員及家長也在與加拿大的賽事後前往觀賽，第一線觀察世界棒球最高殿堂美國職棒大聯盟選手的頂尖表現。

喬治 美國職棒 青少棒錦標賽

延伸閱讀

世運會／郭政佑帽子戲法 中華隊直排輪曲棍球退地主開胡

棒球／洛杉磯奧運棒球回歸道奇球場 官方致敬「東方特快車」

U12世界盃／預賽輸韓成刺激 美國擊敗日本完成3連霸

亞洲青少棒／17日我首戰對韓 亞太成棒主球場正式賽亮相

相關新聞

中職／悍將確定割捨富藍戈12日新莊告別 啟用日籍洋投鈴木駿輔

富邦悍將隊洋將異動，確定分手效力4季的後援洋投富藍戈，並將註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔。悍將球團感謝富藍戈4個球季...

MLB／韋蘭德奪生涯3500K又吞敗 巨人對國民只有鄧愷威勝投

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）又輸了，今天在主場對國民隊之戰，雖成為大聯盟史上第10位奪三振...

東超籃賽／台北雙重賽開幕 勇士、領航猿迎戰日強敵

2025東亞超級聯賽開幕戰將於10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，日本B聯盟代...

中職／攜墨聯爆炸數據來台不被看好 富藍戈效力悍將4季已排球團史第2

富邦悍將隊今天公布註銷洋投富藍戈，今年與他的緣分提前畫下句點，而他效力悍將4季，已是球團史效力時間第二長的洋投，僅次於傳...

中職／獅隊廟宇季「良緣神助宮」新莊登場 台南7大月老廟攜手

統一獅隊「廟宇季」主題日回歸，今年在8月30、31日移師新莊棒球場舉辦，恰逢七夕情人佳節，結合月下老人信仰，推出全新主題...

台灣小將擊退地主美國隊 奪世界次青少棒錦標賽冠軍

年度「世界次青少棒錦標賽」冠軍總決賽今天中午在密西根州泰勒市（Taylor）開打。台灣代表隊台中市中山國中青少棒隊以8比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。