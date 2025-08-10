聽新聞
中職／岳政華關鍵三壘打重創曾峻岳 兄弟3連戰橫掃悍將
中信兄弟隊今天繼續在台中洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，岳政華8局下從曾峻岳的手中揮出三壘打，攻下兩分成為致命一擊，兄弟終場以5：3獲勝，主場3連戰橫掃悍將，下半季13勝8敗仍居榜首。
悍將1局上就有攻勢，李宗賢因觸身球上壘，申皓瑋揮出三壘滾地球，黃韋盛出現傳球失誤，李宗賢直衝本壘得分。
兄弟2局下王威晨安打後盜上二壘，再靠江坤宇安打護送得分，追成1：1平手；這是王威晨本季第5次盜壘成功，生涯累積150盜成為中職史上第13人。
悍將3局上劉俊豪因觸身球上壘，李宗賢、申皓瑋接連安打攻下1分，但兄弟4局下靠王政順二壘打、曾頌恩保送、江坤宇安打，再度追成2：2。
悍將5局上攻勢再起，申皓瑋揮出二壘打後，靠張育成內野滾地球推進三壘，再靠范國宸高飛犧牲打攻下超前分。
兄弟打完前7局仍以2：3落後，8局下2出局後，高宇杰、宋晟睿安打攻占一、二壘，岳政華揮出關鍵三壘打送回兩人，以4：3逆轉戰局，王政順追加二壘打攻下全隊第5分，終場就以兩分之差獲勝，岳政華本季第3次獲選單場MVP。
兄弟後援投手呂彥青投1局，連續解決3名打者、未失分，奪下本季第3勝； 曾峻岳投1局被揮出3支安打、出現1次保送，失3分吞下第4敗，悍將吞下3連敗後掉到9勝12敗，本來排名第4變成第5。
